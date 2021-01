»Det lyder måske dumt, men jeg gør ikke det her for at tjene boksen.«

Sådan siger den 34-årige iværksætter og 'bikiniboss' Katrine Lee Larsen til B.T., efter hun i torsdagens premiereafsnit af 'Løvens hule' blev tilbudt noget så sjældent som en fast månedsløn af én af investorerne.

Og takkede nej.

De andre 'løver' drejede vantro hovederne mod Christian Arnstedt, da han uden tøven tilbød Kathrine Lee Larsen 1,2 millioner for 33 procent af hendes virksomhed samt en fast månedsløn på 30.000 kroner, så hun kunne gå fuldtid med badetøjsfirmaet Copenhagen Cartel.

Katrine Lee Larsen og Copenhagen Cartel i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR Vis mere Katrine Lee Larsen og Copenhagen Cartel i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Hobbyvirksomheden blev stiftet, efter at Katrine Lee Larsen havde boet et år på Bali og med egne øjne set, hvordan skildpadder og andre dyr bliver kvalt og dør af det menneskeskabte plastikaffald, som fortsat fylder verdenshavene.

Derfor skabte hun Copenhagen Cartel, som laver badetøj af genanvendeligt nylon fra efterladte fiskenet.

Og med det samme, hun trådte ind i 'Løvens hule', kunne hun mærke, at investoren Christian Arnstedt brændte lige så meget for bæredygtighed og klima, som hun selv gør.

»Vi havde supergod kemi nærmest fra det øjeblik, jeg gik ned ad trappen. Jeg bemærkede, at han sad helt ude på kanten af stolen nærmest alle de 53 minutter, jeg var derinde. Og det analyserede jeg selvfølgelig som værende et godt tegn.«

De andre løver påpegede da også spøgefuldt, at han nærmest virkede forelsket i den 34-årige investor, som altså modtog et tilbud om en generøs investering såvel som en fast månedsløn for 33 procent af virksomheden.

Men det takkede Katrine Lee Larsen nej til.

Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnstedt. Foto: Copenhagen Cartel Vis mere Katrine Lee Larsen med sin 'Løvens hule'-investor, Christian Arnstedt. Foto: Copenhagen Cartel

»33 procent er meget at give væk af min lille baby. Så ville jeg hellere leve af pasta og vand i en periode,« siger hun.

I stedet blev de enige om en investering på 700.000 for 20 procent af virksomheden samt et lån på 250.000 kroner.

»Men efterfølgende har Christian lovet mig lønsikring, så jeg kan betale min husleje, hvis virksomheden ikke kan bære sig selv. Men det kan den heldigvis.«

Det på trods af, at Copenhagen Cartel – ligesom de fleste andre virksomheder – har kunnet mærke konsekvenserne af coronapandemien.

Da virussen ramte verden, lukkede produktionen på Bali ned, og det bæredygtige træningstøj, som Katrine Lee Larsen havde planlagt at producere som supplement til sin badetøjsserie, kunne først blive leveret fire dage inden jul.

Så hun aflyste den. Julen.

Noget af det badetøj, som Katrine Lee Larsen sælger i Copenhagen Cartel. Vis mere Noget af det badetøj, som Katrine Lee Larsen sælger i Copenhagen Cartel.

»Det er op ad bakke at sælge bikinier, når der er minusgrader udenfor og udrejseforbud, så jeg aflyste hele julen. Jeg kunne ikke tage hjem til mine forældre i Herning, som jeg altid har gjort, men brugte julen på photoshoots, så jeg var klar til at få de nye produkter ud.«

For Katrine Lee Larsen brænder for sin virksomhed. Ikke for at tjene penge. Men for at gøre en forskel, fortæller hun.

Derfor var hun også lettet over, at løverne var så søde og ikke grillede hende og stillede alt for mange kritiske spørgsmål til virksomhedens økonomi og forventninger.

»Jeg blev virkelig rørt over at være derinde, for Christian havde så meget hjerte i det. Jeg havde forventet, der var flere tal og Excelark, som man selvfølgelig også skal have styr på, men at han lagde vægt på de bløde værdier, gjorde mig overvældet af følelser.«

Katrine Lee fra Copenhagen Cartel, der laver badetøj af genbrugsplastik fra fiskenet, der er blevet fundet i havet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Katrine Lee fra Copenhagen Cartel, der laver badetøj af genbrugsplastik fra fiskenet, der er blevet fundet i havet. Foto: Nikolai Linares

Hun håber, at hendes oplevelse kan inspirere andre iværksætterspirer og vise, at man også kan komme langt ved at fokusere på de bløde værdier og tale ud fra hjertet.

Noget, som hendes kæreste, Morten Sørensen – som selv har deltaget i 'Løvens hule', hvor han desværre fik afslag for sin alkoholfrie gin GinISH – rådede hende til at gøre.

»Økonomi interesserer mig ikke. Momsregnskaber kan gøre mig i dårligt humør i tre dage, og det tænder ikke noget i mig. Men at holde foredrag for nogle klimastuderende eller bruge både min virksomhed og 'Løvens hule' som et talerør – det er benzin til mig.«