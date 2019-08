Løverne i DR-programmet 'Løvens Hule' takkede pænt ja tak til at købe Daniel Johannesens virksomhed, men han endte med at sige nej tak til aftalen efter kameraerne var slukkede.

20-årige Daniel Johannesen var med i fjerde sæson af DR-programmet Løvens Hule, hvor investorerne - løverne - næsten måtte slås om hvem, der skulle have lov til at nedlægge byttet og kaste penge efter hans virksomhed.

Christian Stadil og Jesper Buch endte med sejren og gav håndslag med Daniel Johannesen, skriver JydskeVestkysten.

Men der gik ikke lang tid, før den unge iværksætter kom på andre tanker.

Løve og iværksætter Jesper Buch bed på Daniel Johannesens idé. Han er grundlægger af Just-Eat og Miinto Group. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Løve og iværksætter Jesper Buch bed på Daniel Johannesens idé. Han er grundlægger af Just-Eat og Miinto Group. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

For rullende kameraer fik han ellers solgt 16 procent af sin virksomhed Watery.dk til Jesper Buch og Christian Stadil for 250.000 kroner hver.

Efter en revisor granskede kontrakterne, fik Daniel Johannesen dog andre tanker om handlen.

»Det kom som lidt af et chok for mig. Der var betingelser i kontrakterne, som vi ikke kunne blive enige om,« siger han til avisen.

Stridsspørgsmålene i kontrakten handlede blandt andet om den unge iværksætters indflydelse på et eventuelt videresalg af virksomheden i fremtiden, og det ville han altså ikke risikere.

Han endte med at bruge 80-100.000 kroner på advokat og revisor for at slippe ud af løvehulens kontrakter igen.

Og selvom oplevelsen kostede ham, så ser han det på den lyse side, for det krævede mod at stå imod hans idoler, Jesper Buch og Christian Stadil.

»Det har følelsesmæssigt været rigtig hårdt, men jeg er taknemmelig for at være ude på den anden side nu, og jeg er glad for, at jeg var klar til at bruge de penge, der var nødvendigt,« siger Daniel Johannesen.

Daniel Johannesen har i stedet skrevet under på en ny kontrakt med fem nye investorer, der skal indfri iværksætterens ambition om at gøre Watery.dk til Skandinaviens største svømmeshop.