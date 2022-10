Lyt til artiklen

750.000 kroner fik iværksætter Ole Østbjerg hevet ud af to investorer, da han for to år siden red på en bølge af succes i 'Løvens Hule'.

Men nu har hans virksomhed 'Mr. Beef' lige indkasseret en sur smiley for 'vildledende markedsføring'. Og det er Østbjerg mildest talt ikke tilfreds med. Fødevarestyrelsen holder dog fast i, at det er berettiget.

»Vi er ikke enige om den afgørelse,« siger Østbjerg, der driver virksomheden Mr. Beef, der, som navnet antyder, er en virksomhed, der sælger kød online – herunder en række luksusprodukter.

»Min personlige holdning er, at fødevarekontrollen gør et skide godt stykke arbejde derude, men det er også blevet sådan, at den almindelige bager og slagter er blevet en gang dokumentationsskrankepaveri, at man mere eller mindre skal have en jurist ansat i ens virksomhed for at kunne drive den«, lyder det fra Østbjerg, der mener, at reglerne er blevet for komplicerede.

Jan Lehrmann og Jacob Risgaard købte sig ind i Mr. Beef. Foto: Michael Drost-Hansen Vis mere Jan Lehrmann og Jacob Risgaard købte sig ind i Mr. Beef. Foto: Michael Drost-Hansen

Den sure smiley til Mr. Beef er givet, efter en kunde havde klaget over, at de bøffer, han fik, ikke stammede fra det amerikanske mærke 'Creekstone', som det ifølge kunden blev reklameret med. Det fik Fødevarestyrelsen til at komme på uanmeldt besøg:

'Følgende er konstateret: I forbindelse med salg af bøffer solgt med anprisningen Creekstone er det konstateret, at virksomheden har anvendt råvarer fra andet brand,' lyder det blandt andet i rapporten fra Fødevarestyrelsen, hvor det også fremgår, at Mr. Beef har solgt hakket oksekød og hakkebøffer som danske uden at kunne dokumentere, at det kom fra dansk kød.

Da Ole Østberg sidste år yderligere fik en advarsel for at sælge iberico-svin, som noget andet, så kostede det altså denne gang en sur smiley for 'Vildledende markedsføring'.

Men den smiley er Ole Østbjerg altså ikke enig i. Han mener, at han ikke har kunnet få nok oplysninger fra Fødevarestyrelsen om, hvilken kunde det drejede sig om, hvilket gjorde, at han ikke kunne dokumentere præcist, hvilket kød kunden havde fået.

Ole Østbjerg og Bjørn Lundsgaard står bag virksomheden MrBeef.dk. Vis mere Ole Østbjerg og Bjørn Lundsgaard står bag virksomheden MrBeef.dk.

Men Ole Østbjerg, kan du afvise, at den her klager har ret i, at han har fået noget kød, som er fra noget andet end det mærke?

»Fuldstændig. Men jeg kan ikke bevise det. Jeg har pligt til at kunne vise fødevaremyndighederne til enhver tid, hvad jeg har købt. Jeg kan hele tiden vise, hvornår vi har haft varen, og hvor lang tid den kunne holde. Jeg kan vise alle ordrer på, hvad vi har solgt. Men da de ikke vil fortælle, hvilken ordre der er tale om, så har jeg svært ved at bevise noget som helst.«

»Man antager bare fra fødevaremyndighedernes side af, at der er en sandsynlighed for, at Ole Østbjerg ikke har haft det her i sit kølerum, og at der dermed er en sandsynlighed for, at jeg kan have snydt. Men hvad kan jeg bruge det til, når det ikke kan blive mere konkret?,« lyder det fra Østbjerg. Du kan se flere af hans svar på B.T.s spørgsmål i faktaboksen.

Ifølge Østberg har Fødevarestyrelsen dog også lavet andre fejl i sagen.

Uddybende interview med Ole Østberg Så du benægter, at du har lavet vildledende markedsføring? »Fuldstændig totalt.« Men der står jo en konkret dato i rapporten – nemlig, at en kunde den 22. september har bestilt bøffer skåret af creekstone. Er det ikke konkret nok? »Ja, men det er ikke korrekt.« Hvad er det, der ikke er korrekt? »Jeg har printet alle ordrer ud fra den 22. og frem, og det er ikke en eneste stump ribeye fra creekstone, der er leveret, så det benægter vi fuldstændig.« Så I mener ikke, at denne kunde har fået leveret de her bøffer? »Det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg ved ikke, hvilken ordre vi taler om.« Men der står jo en præcis dato – den 22. september? »Det er muligt, men jeg har printet alle ordrer fra den 22. september og frem, og der har vi ikke sendt en eneste stump creekstone,« lyder det fra Østbjerg.

Blandt andet var der – ifølge iværksætteren – byttet rundt på datoerne, så den sure smiley fremgik som den seneste kontrol, mens det ifølge Østbjerg er den andensidste kontrol, da han efterfølgende igen har fået en glad smiley.

Desuden mener Østbjerg, at det er forkert, at han har fået en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner under henvisning til, at han tidligere har fået en advarsel. For den advarsel blev givet, da Mr. Beef var en anden virksomhed på en anden adresse og burde ifølge Østberg derfor ikke have talt med.

Fødevarestyrelsen medgiver, at de har byttet rundt på rapporterne på hjemmesiden og har siden rettet fejlen, men souschefen for Fødevarerejseholdet, Anette Løvenkjær-Pearson, holder fast i, at den sure smiley er berettiget.

»Der er to ting, vi har lagt vægt på, da vi skulle give denne her bøde. Den ene er, at han tidligere har fået en indskærpelse. Det er rigtigt, at han har fået den på en anden virksomhed, men det er samme virksomhed, samme cvr-nummer og samme mennesker,« siger hun og tilføjer, at Ole Østbjerg over for Fødevarestyrelsen selv har indrømmet, at han har solgt noget andet kød end det, der var bestilt.

»Ejeren indrømmer faktisk selv, at det var med vilje, at han gjorde det. Han vidste godt, at han gav kunden noget andet end det, han havde bestilt, fordi der ikke var mere tilbage,« siger hun.