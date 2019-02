Svar fra Løvens Hule-skabere.

Mads Lund, fra produktionsselskabet United TV, der laver Løvens Hule, svarer:

»Nøgletal fra en virksomhed, som iværksættere ikke har lyst til at nævne, er noget vi af og til er i dialog med iværksættere om. Derfor har vi et standard-svar, som Børneloppen også fik;

At det aldrig er et plus at tilbageholde tal, som løverne ikke må få indblik i. De skal jo kende alle tal for at kunne investere i virksomheden, som de vil sælge andele af. Det svarer lidt til at ville sælge en bil, men ikke ville oplyse kilometer-tal og motor-størrelse.

Vi kan og vil ikke tvinge vores iværksættere til at oplyse alle tal, så derfor kan vi kun give en venlig advarsel mod at holde tal tilbage. Og det er så op til iværksætterne, at håndtere den situation, når de står over for interesserede Løver.«

Til følelsen af det kustige setup, siger han:

»Jeg kan godt forestille mig, at det her investormøde i et TV-studie, kan føles anderledes end et investormøde på et advokat-kontor. Men mange siger også, at situationen er meget lig de pitch sessioner, der foregår i iværksættermiljøer rundt i landet.«