Det var ikke kun virksomheden Maistic, der blev sat under lup, da Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith i torsdagens finaleafsnit af 'Løvens hule' løb med sæsonens største investering på 1,9 millioner kroner.

Også de to iværksætteres relation blev et samtaleemne, da de indtog gulvet i 'Løvens hule'-studiet.

Ud over at være kolleger er Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith nemlig gift på 21. år.

Noget, som flere af dommerne mente skinnede lige lovligt kraftigt igennem.

Heidi von Bülow og Brian Bouet Smith er gift på 21. år og har en søn på 15 år.

»Jeg skal lige høre: Er du under tøflen derhjemme?« spørger Jesper Buch, da Heidi von Bülow afbryder sin mand med ordene: »Det, jeg tror, Brian prøver at sige, er.«

»Det er mega herligt, at du har taget din egen private sufflør med,« siger løven Jan Lehrmann også grinende til Brian Bouet Smith.

Da B.T. fanger Heidi von Bülow over telefon, fortæller hun, at parret var spændt på, hvordan programmet ville blive klippet sammen – netop fordi der under indspilningen var meget fokus på deres relation som mand og kone.

»Jeg er glad for, at jeg knækker sammen af grin (over løvernes kommentarer, red.), fordi jeg kunne også være blevet en smule feministisk,« siger den 45-årige medstifter af Maistic, der er en virksomhed, som sælger produkter og emballager, produceret uden traditionelt plastik.

Maistic sælger blandt andet hverdagsprodukter til husholdningen, som er helt fri fra plastik. Foto: Bjørg de Meza Vis mere Maistic sælger blandt andet hverdagsprodukter til husholdningen, som er helt fri fra plastik. Foto: Bjørg de Meza

Heidi von Bülow forstår dog godt, at hun og Brian Bouet Smiths relation som mand og kone blev påpeget og diskuteret af løverne.

»Selvfølgelig gør potentielle investorer sig overvejelser om den slags, inden de køber sig ind i en virksomhed. De ville være dårlige løver og investorer, hvis de ikke lige provokerede det,« siger hun.

For Jesper Buch blev parrets relation grunden til, at han trak sig. Han vurdede nemlig, at de er en »farlig cocktail«, »som han ikke ville kunne arbejde sammen med i det lange løb«.

Til gengæld troede både Jan Lehrmann og Jacob Risgaard så meget på Maistic og Heidi von Bülow og Brian Bouet Smiths samarbejde, at de i fællesskab endte med at købe 30 procent af virksomheden for 1,9 millioner kroner – den største investering i denne sæson.

Det to løver Jan Lehrmann og Jacob Risgaard kan nu kalde sig medejere af Maistic. Foto: DR presse Vis mere Det to løver Jan Lehrmann og Jacob Risgaard kan nu kalde sig medejere af Maistic. Foto: DR presse

En præstation, som den 45-årige Maistic-medstifter naturligvis er stolt af.

»Jeg synes, det er stort, at den største investering i så stort et tv-format som 'Løvens hule' går til forbrugerkrav,« siger Heidi von Bülow.

»Det er forbrugerne, der vil have det her. Det er forbrugerne, der har vundet og ført det så langt, at investorer også synes, det er interessant.«

Det var dog ikke helt uden forbehold, at de to løver lavede grebet i lommen.

Om Maistic Under mottoet Less Plastic in this World udvikler og sælger Maistic produkter og emballager kendetegnet ved, at de er uden traditionelt plastik.



Hverdagsprodukter til husholdningen som rengøringssvampe, klude, fryseposer, engangsservice mv. er det ene ben i virksomheden.



Derudover producerer Maistic komposterbare produkter, takeaway-løsninger, poser og emballage til virksomheders eget brug eller videresalg i såvel Danmark som andre lande.

»Vi har også måttet skrive under på, at vi kan arbejde sammen, selvom vi skulle blive skilt,« siger Heidi von Bülow

I er gift på 21 år og har arbejdet sammen i større eller mindre udstrækning lige så længe. Det lyder som mange ægtepars værste mareridt – hvordan får I det til at fungere?

»Ja, vi er jo nærmest sammen rundt regnet 24/7,« griner Heidi Bülow og tilføjer:

»I forhold til at drive virksomheden sammen er det alfa og omega, at vi kan to forskellige ting, så vi ikke sidder på lårene af hinanden og ikke kæmper indbyrdes.«