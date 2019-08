Følg B.T.s livedækning af rød løber-delen fra årets Zulu Comedy Galla show, der som altid afholdes i Københavns Operahus.

Det er årets store fest for danske komikere. Tv-værter, skuespillere og standupkomikere har taget festtøjet på, pudset skoene og gjort sig klar til at klappe hinanden på skuldrene over det seneste års arbejde.

Fra klokken 18:30 begynder gæsterne at ankomme på den røde løber. Herefter er der show fra klokken 19:45. Selve showet kan først ses på TV2 Zulu på søndag.

På gæstelisten står navne som Anders Breinholt, Mick Øgendahl og Rene Dif.

De nominerede til hovedprisen 'Årets komiker' er Anders Matthesen, Simon Talbot, Mick Øgendahl og Frank Hvam, Lasse Rimmer og Mark Le Fevre.

De nominerede til talentprisen er Mads Holm, Per Sodemann, Mahamad Habane og Lars Dons. Her får vinderen desuden 100.000 kroner.

Sidste års vindere blev Jonatan Spang ('Årets komiker') og Pelle Lundberg (Årets talent').