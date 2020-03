TV 2 har i anledning af den ekstraordinære situation, som vi alle befinder os i, besluttet at sende et ekstraordinært program.

I 'Danmark står sammen' byder velkendte værter på et program med musikalske og opmundrende indslag og siger desuden tak til de danskere, der er med til at holde samfundet kørende. Følg B.T.s livedækning af programmet her.