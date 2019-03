Apple holder mandag klokken 18 dansk tid et stort anlagt pressemøde, hvor det forventes, at it-giganten vil præsentere flere nyheder.

Du kan følge hele Apples pressemøde live i videoen herover.

Vanen tro er der altid stor mystik op til et af Apples pressemøder.

Normalt er produkterne i fokus, og især nye iPhones tiltrækker sig stor opmærksomhed, men i denne omgang vurderer flere amerikanske tech-medier, at Apple vil fokusere på indholdssiden.

Her er, hvad vi ved:

Ifølge Wired forventer man blandt andet, at Apple lancerer en nyhedsplatform, hvor man kan tilgå flere medier til en fast pris gennem Apple. Altså, en slags Netflix for nyheder.

Tjenesten kommer ifølge Wired til at koste omkring 10 dollars om måneden svarende til godt 65 kroner. Det vides dog endnu ikke, hvilke medier, der er en del af aftalen, men The New York Times har tidligere skrevet, at The Wall Street Journal forventes at være en del af den service.

Udover nyhedstjenesten spekulerer flere medier også i, om mandag bliver dagen, hvor Apple efter lang tids tilløb kaster sig ind i kampen om streaming-seerne.

CNBC skriver blandt andet, at Apple under sit event sandsynligvis vil lancere en helt ny streaming-tjeneste med egenproduceret indhold. Der spekuleres også i, om Apple måske endda vil lancere sin helt egen og serie mandag.

Ifølge mediet vil Apple sandsynligvis også gøre det muligt at købe adgang til andre kanaler, som HBO.

Apple har den seneste tid indgået aftaler med store navne i Hollywood, og flere stjerner som Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og Oprah forventes da også at deltage i mandagens event.

Selvom produktdelen ikke forventes at fylde meget, kunne der ifølge CNBC være en chance for, at Apple mandag præsenterer den trådløse oplader AirPower. Produktet blev egentlig præsenteret i 2017, men har endnu ikke har ramt markedet.