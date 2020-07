Liv Martine og manden Mads venter deres første barn.

Liv Martine kendt fra ‘Den store bagedyst’ venter sit første barn sammen med ægtemanden Mads Niemann. I et billede på Instagram, hvor de to går hånd i hånd, vises babybulen frem, og den er i en størrelse, der indikerer, at Liv Martine er langt henne. Hun vil dog ikke oplyse præcis, hvor langt hun er henne.

»Det har vi valgt lige at holde lidt for os selv endnu,« siger Liv Martine og tilføjer til konstateringen, at hun, billedet taget i betragtning, har skjult det flot:

»Tak! Vi er også langt henne.«

Graviditeten var ifølge Liv Martine planlagt.

»Det var meget planlagt, og det gik meget stærkt,« fortæller Liv Martine til Realityportalen.

Parret kender endnu ikke kønnet, og Liv Martine ved heller ikke, om de skal have det at vide, selvom de kunne have vidst det i lang tid nu.

Vil I vide kønnet, når I kan?

»Det har vi kunne for længe siden, men ja, det ved vi ikke lige endnu.«

Liv Martine vil ikke komme nærmere ind på, om parret har været til MD scanning, som er obligatorisk halvvejs i graviditeten. Til det spørgsmål laver hun en blinke smiley, som man må fortolke, som man vil.

Liv Martine oplyser, at hun har det fantastisk.

Vis dette opslag på Instagram Jeg har vidst fra den dag jeg mødte Mads, at han skulle være far til mine børn, uanset hvad! Det er lykkedes Mads og jeg skal være forældre, og det er pisse fedt! Vi glæder os helt vildt til at møde vores lille baby Et opslag delt af Liv Martine (@livmartine) den 15. Jul, 2020 kl. 8.39 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.