Lise Rønne er lettet.

Den rutinerede tv-vært blev for cirka en uge siden hastindkaldt som vikar for 'X Factor'-vært, da Melvin Kakooza pludselig måtte opereres for en tumor i hjernen.

Tumoren var heldigvis godartet, men Melvin Kakooza, der i første omgang skulle vikariere for barselsramte Sofie Linde, trænger nu til ro, og derfor sagde Lise Rønne ja til at gøre comeback som 'X Factor'-vært efter ni års fravær.

Og det er som sagt en lettet Lise Rønne, som B.T. efter første liveshow har i telefonen fredag aften.

»Jeg syntes, det gik som det skulle. Der var selvfølgelig nerver på, så næste uge kan jeg gøre det igen med ro i maven,« fortæller hun.

Og Lise Rønne erkender, at det var lidt underligt at være tilbage i 'X Factor'-studiet, som hun styrede på DR i fire sæsoner tilbage i programmets opstart i slutningen af 00'erne.

»Det er jo lidt en kliché, men det var faktisk lidt som at cykle. Det føltes som om, jeg havde blinket, og så var der gået ni år.«

I første liveshow var der især roser fra dommer Thomas Blachman, som roste sin gamle kollega for at vende så stærkt tilbage på scenen.

Vært Lise Rønne. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Vært Lise Rønne. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Lise Rønne griner og fortæller, at hun faktisk hele ugen kun er blevet mødt af glade ansigter.

»Folk har virkelig været søde den sidste uge, hvor end jeg er gået. Om jeg har afleveret børn i en børnehave, eller hvad det har været, så har folk syntes, det var så spændende, at jeg skulle i 'X Factor' igen. Jeg tror, folk har noget nostalgi med 'X Factor' i gamle dage.«

Hun tilføjer:

»Da det startede, kom det jo virkelig bag på hele landet, at et underholdningsprogram kunne blive så stort.«

Siden Lise Rønne første gang stoppede som 'X Factor'-vært, har hun i løbet af årene blandt andet været vært på Dansk Melodi Grand Prix. Alligevel er 'X Factor' noget helt specielt. Også i denne omgang, fortæller hun.

»Folk har bare nogle følelser bundet op på 'X Factor'. Folk har virkelig været engagerede - mere end jeg er vant til - og derfor har det faktisk været helt vildt rørende i denne uge og gjort, at jeg har glædet mig endnu mere.«