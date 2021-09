Et nyt 'Vild med dans'-par har set dagens lys: Danser Silas Holst og tv-vært Lise Rønne.

»Det kunne ikke være større for mig. Jeg har simpelthen ufatteligt stor optur over at skulle danse med Silas,« lyder det begejstret til B.T. fra den 42-årige tv-vært.

Og følelserne er bestemt gengældt.

»Jeg har drømt om at danse med Lise i otte sæsoner, og nu får jeg lov, og det er jeg på toppen over,« tilføjer Silas Holst.

De to tv-personligheder kendte ikke hinanden i forvejen, men har hurtigt fundet ud af, at de var et godt match.

Sidste sæson af 'Vild med dans' dansede Silas Holst med skuespiller Nukâka Coster-Waldau. Sammen opnåede de en tredjeplads. Silas Holst har vundet danseprogrammet tre gange i alt, ikke mindst året forinden, hvor han vandt med skuespiller Jakob Fauerby - som programmets første par af samme køn.

Ikke mindst deler de en positivt indstilling – og desværre også en forhistorie med hadske beskeder på nettet.

Sidste sæson overvejede Silas Holst sågar at trække sig fra 'Vild med dans', fordi han modtog så mange grimme kommentarer fredag efter fredag.

»Det fylder altid noget, for det er rimelig hardcore, men jeg vælger også at tro på, at nu er det en ny sæson, tavlen er ren. Folk har måske også lært det seneste år at opføre sig ordentligt ude bag tastaturet,« lyder det fra den 38-årige entertainer.

For Lise Rønne har de harske røster gennem tiden oftest gået på hendes krop.

Om at hun er for tynd og derfor skulle være et dårligt forbillede for unge kvinder.

Det er en efterhånden udtrådt traver, hun ikke håber gentager sig, når hun går i gang med at svinge hofterne i 'Vild med dans'.

»Det ville være så interessant, hvis det ikke kom til at handle om krop. Hverken mændenes kroppe eller kvindernes kroppe. Og der kan vi jo alle sammen prøve at vælge at være opmærksomme på, om det er forskelligt hvilke spørgsmål, der bliver stillet til hvilke dansere? Det ville simpelthen være så fedt, hvis man kunne se, at der var noget, der rykkede sig der,« lyder det fra Lise Rønne.

Lise Rønne kunne sidst ses på skærmen som vært på 'X Factor'.

Hun vælger ligesom sin dansepartner at håbe på det bedste.

»Helt alvorligt, så vil jeg være optimistisk. Tro på, at ting rykker sig. Der er jo alle mulige bølger kørende og afgreninger af de bølger, jeg tror simpelthen, der er et fokus, der gør, at der er nogle ting, vi er mætte af, og nogle ting, vi gør anderledes. Så kan det være, der er nogle ting, man kommer til at gøre på automatpilot, og så må vi rette op,« lyder slagplanen.

For der er stadig vej at gå endnu, mener det nyslåede 'Vild med dans'-par.

»Der er sket meget det sidste år i forhold til, hvordan tonen skal være – om vi så er der, det synes jeg måske ikke helt endnu. Men der har været meget bevidsthed om, at tonen skal til at have et andet nøk på de sociale medier primært, og det er enormt positivt,« slår Silas Holst fast.

Om ikke andet er han selv blevet bedre til at håndtere de møgfald, der måtte komme.

»Jeg prøver i hvert fald at lære mig selv at dræbe folk med kærlighed i stedet for – for nogle år siden kunne jeg godt være lidt mere som en trold i en æske. Blev sur og tog det enormt nært. Der tror jeg alligevel, at jeg er blevet et år ældre, så angriber man det lidt anderledes,« fortæller han.

Det positive dansepar har da også bedre ting at bekymre sig om.

Skal du følge med i 'Vild med dans' i år?

Foruden de omtrent to ugers forudgående dansetræning har Lise Rønne nemlig en enkelt ting, hun bøvler lidt med.

»Jeg har spurgt, om man ikke bare kan danse i sneakers, men det kan man ikke. Så jeg er kommet i en hæl,« griner tv-værten.

Til gengæld er der også én ting, hun slet ikke behøver at bekymre sig om.

»Jeg troede jo, at Silas og jeg på en eller anden måde kunne have en dialog om, hvad jeg skulle have på, men det har jeg opdaget, at det er jo en envejsdialog: 'Det er et godt bud, du kommer med der, Lise, men sådan bliver det jo ikke',« slutter Lise Rønne med et grin.