Lise Rønne er hoppet i danseskoene.

Den tidligere 'X Factor'-vært skal nemlig være med i 'Vild med dans'.

Det afslører TV 2 mandag.

»Jeg er 1000 procent på, og jeg glæder mig af hjertet helt åndssvagt meget,« siger Lise Rønne.

Det populære danseprogram får premiere 10. september på TV 2, og det bliver bestemt ikke uden bekymringer for den garvede tv-kendis.

»Det er mildest talt vildt for mig at kaste mig ud i Vild med dans, for jeg har aldrig danset, jeg har aldrig gået til gymnastik, jeg har aldrig været i god form, og jeg har ved gud aldrig nogensinde høje hæle på,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg synes, at dans er så smukt, og tænk sig at stå der på et dansegulv, omgivet af vidunderlig levende musik og i dygtige, trygge arme! Det føles som det største privilegium at skulle opleve det. Og det kan jo blive det højeste løft eller det dybeste fald, men uanset hvad bliver det helt sikkert sjovt.«

Det er endnu uvist, hvem Lise Rønnes dansepartner bliver.

Det er dog allerede skåret i granit, at det bliver Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller, som skal styre showet.

De to er nemlig bekræftet som værter på programmet for intet mindre end fjerde gang i træk.