Lisbeth Lundquist er skuespiller. Hun er kvinde. Og så er hun 75 år gammel.

De to sidste faktorer gør, at der nogle gange kan være lidt langt imellem de større og mere udfordrende roller.

Med den alder, Lundquist har, spiller hun roller som mor eller bedstemor, men hvis skuespillerinden selv var dramatiker, ville hun lave nogle anderledes, mere bredspektrede karakterer.

»Det kunne være sjovt at lave en kærlighedshistorie, for eksempel. For det er jo ikke, fordi man er gået fuldstændig i stå på alle leder og kanter, når man er en ældre kvinde.«

Hun sidder til pressemøde på TV 2 Charlies nye krimiserie 'Sommerdahl', hvor hun spiller en del af de centrale roller. En opgave, der har været sjov og hyggelig.

»Altså, man kan ikke sige, det er nogen kæmpestor rolle, men jeg er en væsentlig rolle, da jeg er Dans mor,« fortæller skuespillerinden, som spiller mor til Peter Myginds rolle Dan Sommerdahl.

»Hvis det ikke var for mig, så havde han jo ikke eksisteret,« siger hun og griner.

Lisbeth Lundquist, som har været med i andre kendte serier som 'Rejseholdet' og 'Huset på Christianshavn', fortæller, at branchen heldigvis har gjort store fremskridt.

»I gamle dage skulle man være en ung steg for at få noget at lave – for at sige det meget råt – og her taler vi om gamle, gamle dage,« siger hun og fortsætter:

»Det med kvinderollerne bliver bedre. Der er eksempelvis forestillinger kun med kvinder. Jeg synes, det går den rigtige retning, men hvis man skal tælle sammen, så er der bestemt ikke så mange kvinderoller, som der er manderoller.«

Lisbeth Lundquist, som tidligere har stået frem og fortalt til B.T., hvordan unge kvinder i hendes branche blev udnyttet tidligere, siger, at hun kommer fra et hjem, hvor ligestilling bare var en del af hverdagen.

»Min far lavede lige så meget som min mor. Han lavede lige så meget mad og smurte lige så mange madpakker som min mor. Og mine brødre vaskede lige så meget op som mig,« fortæller skuespillerinden, som er aktuel i serien 'Sommerdahl' fra 1. marts på TV 2 Charlie.