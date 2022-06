Lyt til artiklen

Efter i længere tid at have vidst, at hun havde 'nogle fejl oppe i sit hoved', har Linse Kessler besluttet at blive udredt for adhd.

»Jeg har ikke fået diagnosen endnu. Vi er stadig på snakkeplan, for jeg får snakket øret af den her stakkels psykiater hver gang. Men han er ikke særlig meget i tvivl – jeg har full blown adhd. « siger 'Familien fra Bryggen'-stjernen til B.T.

I sæsonpremieren på TV3 programmet fortæller 56-årige Linse Kessler, at det var hendes barndomsven, den tidligere minister og formand for adhd-foreningen Manu Sareen, der gjorde hende opmærksom på, at hun måske havde lidelsen.

Og da han sagde det, var hun ikke et øjeblik i tvivl.

»Jeg har aldrig tænkt over at snakke med nogen om det, men jeg har bare altid vidst, at jeg havde de der fejl oppe i hovedet, hvor alt skal gå så stærkt. Nu har jeg så også lært, at det er ikke en fejl – det kan faktisk bruges rigtig godt, hvis man får styr på det,« siger Linse Kessler, der allerede har fået en ro i hovedet blot af at vide, hvorfor hun handler, som hun gør.

Derfor regner hun heller ikke på nuværende tidspunkt med, at hun vil medicineres, selvom hun skulle få diagnosen.

»For man må jo heller ikke tage alt det kreative væk fra folk. Ellers er vi jo bare ens alle sammen,« siger hun.

Men af og til blev det måske alligevel lidt for kreativt.

Det var efter en snak med Manu Sareen, der selv har adhd, at Linse Kessler besluttede at blive udredt. Foto: TV3

For eksempel annoncerede Linse Kessler i 2019, at hun ville åbne et vegansk takeawaysted. Men åbningen blev udskudt til januar 2020 – og til sidst droppet.

»'Veganski' var en fantastisk idé, men med de helt forkerte folk – og den helt forkert start. Hende, der skulle være kok, var ikke rigtigt kok og ikke helt med på min fart, men hun var sød nok. Jeg mødte hende på gaden, og ti minutter senere havde vi aftalt at åbne det her sted,« husker Linse Kessler.

»Jeg nåede at holde to 'kom og smag'-dage, men jeg nåede heldigvis aldrig at åbne. Men jeg lavede det hele i stand og købte alt det lækreste, og det kostede mig vel 850.000 kroner,« siger hun og tilføjer:

»Det er meget dyrt at få gode ideer, der ikke er så gode alligevel. Så det har virkelig været befriende at tale med psykiateren.«

Foruden kuldsejlede 'Veganski' har den handlekraftige kvinde haft et Bed & Breakfast i Spanien. Hun har haft sin egen parfumeserie, 'Lenina Coleman', samt webshoppen Cheap Shit, der solgte restpartier af 'billigt lort', som hun selv kaldte det. Hun har haft en fond, der skulle redde gadehunde, men endte med at blive tvangsopløst. Og meget andet.

Så mens hun venter på psykiaterens dom, har hun givet sig selv et mantra:

»Hvis du havde spurgt en ekspert, om det her var en god idé, hvad havde du så fået at vide? Ja, så havde de nok sagt: 'Lad være',« smiler Linse Kessler, der til gengæld godt kan frygte, at mantraet vil få hende til at misse en god mulighed.

»Jo, jo, den tanke sidder hele tiden oppe i røvhullet. Men det må jeg simpelthen ikke. Det må jeg bare ikke. Jeg har været nødt til at sætte mig selv i fængsel og slippe tanken om alle de her ting, der koster en million. Der kommer selvfølgelig også gode ideer, for jeg har lavet nogle rigtigt fede ting – men hvis det kun er én ud af hundrede, så går det altså ikke.«