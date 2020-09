»Knææææk.«

Sådan kan man vel bedst gengive den lyd, der helt tydeligt kan høres, da Linse Kessler i torsdagens afsnit af 'Linses Danmark' vrikker om.

Forud for uheldet har den populære Amager-kvinde og hendes kompagnon Didde Skjelmose drukket en øl med de lokale.

Det er, da Linse Kessler er på vej ned i den båd, der skal transportere dem videre, uheldet sker.

Episoden kan ses i videoen ovenfor, men denne journalist må advare om, at lyden af en knogle, der brækker, går lige i rygraden.

Den 54-årige tv-kendis kommer hurtigt op på et sæde, men det går hurtigt op for hende, at der er noget helt galt.

»Bedst, som vi har den allersprødeste dag i hele verden, skal jeg lige ned i båden, og en-to-tre så vrikker jeg totalt om.«

»Jeg har vrikket om før. Men det her, ik', det gør nallerfar,« forklarer hun i programmet.

Sammen med de to Bryggen-kvinder er en far og hans to knægte med på båden. De hjælper den lettere udfordrede Linse Kessler op igen.

»Jeg er jo en gør-det-selv pige, men når jeg har så ondt i min fod, kan jeg godt blive lille Linse.«

»Så jeg synes faktisk, det er lidt hyggeligt, at der er farmand og to lækre sønner, der render rundt og bærer mig og så videre,« griner hun i programmet i forbindelse med, at de hjælper hende hen til den autocamper, hun og Didde Skjelmose kører i.

Her går realiteterne virkelig op for Linse Kessler:

»Det allerværste ved at have slået min fod er, at Didde skal køre bilen nu. Jeg er sgu lidt bekymret. Helt ærligt.«

Ifølge Realityportalen måtte makkerparret efterfølgende på skadestuen, og her viste det sig, at hun havde fået et brud i en knogle i foden.

Der var dog ikke noget at gøre ved det. Linse Kessler fik derfor forbinding på og sendt videre med beskeden om, at hun skulle huske at dyrke fodgymnastik.

Heldigvis kunne smerterne under resten af turen holdes nede med smertestillende, og det betød også, at Linse Kessler atter kunne overtage rattet i autocamperen fra Didde Skjelmose.

Om episoden fortæller sidstnævnte:

»Da Linse falder på broen, det troede vi ikke at kameramanden havde nået at få det med. Så det var vi vildt glade for.«

'Linses Danmark' kan ses torsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.