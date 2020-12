»Hvor fanden var de henne?«

Didde Skjelmose lægger absolut ikke skjul på sin undren, da Linse Kessler fortæller om sin værste jul. En jul, hun tilbragte sammen med sin bror Mikkel Kessler. Bare de to.

Ann 'Mopper' Christiansen og brorens far var nemlig smuttet på Bodega, fortæller den 54-årige tv-personlighed i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen Jul'.

»Vi spiste rugbrødsmader, og så kom de ved 23-tiden. Der var vi gået i seng.«

Linse Kessler og Didde Skjelmose. Foto: Nent Group Vis mere Linse Kessler og Didde Skjelmose. Foto: Nent Group

»Det var sørgeligt,« konstaterer Linse Kessler, og veninden giver hende ret:

»Det var tarveligt,« siger hun i klippet, som du kan se ovenfor.

Anderledes nærværende og – måske lidt for – intim er Didde Skjelmoses værste juleoplevelse. Den omhandler en juleaften, som hun tilbragte med sin far.

I stedet for and havde faren arrangeret, at de skulle have struds – og væsken og fedtet fra kræet skulle bruges i sovsen. Det gik dog ikke helt som forventet, fortæller hun:

»Der gik 25 minutter, og så lå vi begge og brækkede os i lårtykke stråler. Og sov hele juleaften væk, fordi vi var så dårlige.«

»Det var hans sidste jul på denne jord. Det var fandeme synd,« fortæller hun, mens Linse Kessler kæmper med ikke at grine for meget af den tragikomiske oplevelse.

'Familien fra Bryggen Jul' kan ses på Viaplay.