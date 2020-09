Linse Kessler er glad.

Mandag kom det frem, at TV3 efter kritik fra en dyreorganisation nu ikke længere vil lave 'Fangerne på fortet', hvis der bliver brugt vilde dyr som rekvisitter.

»Vi ønsker ikke, at brugen af vilde dyr skal indgå i vores programmer fremadrettet, og vi har derfor besluttet, at vi ikke ønsker at producere mere 'Fangerne på Fortet', hvis vilde dyr er en del af konkurrencerne og omgivelserne på Fort Boyard,« lød det fra Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nent Group Danmark, der står bag TV3, i en pressemeddelelse.

I Linse Kesslers selvbiografi 'Jeg bliver ældre - og det gør ik' noget' afslørede hun sidste år, at hun netop havde sagt nej til at være med i den aktuelle sæson af 'Fangerne på fortet', fordi man bruger dyr som en del af underholdningen.

Tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen i første afsnit af 'Fangerne på fortet'. Foto: Nent Group Vis mere Tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen i første afsnit af 'Fangerne på fortet'. Foto: Nent Group

»Jeg tænkte på de tigre, de havde i lænker. Jeg tænkte på slangerne og huskede, hvordan de medvirkende skal stikke hænderne ned til en masse edderkopper. Og hvorfor skal edderkopperne brække benene, bare for at seerne kan sidde og gyse og grine? Hvorfor skulle jeg være med til det?« skriver hun i bogen.

Da B.T. tirsdag har Linse Kessler i telefonen, er hun glad for at høre, at 'Fangerne på fortet' for fremtiden bliver uden vilde dyr.

»Jeg er stolt af min chef (Nent Groups programdirektør, Kenneth Kristensen). Jeg synes, det er sejt af dem at tage det skridt, og man kan håbe, at alle begynder at gøre det, så dyr kan slippe for at blive cirkusdyr. Det synes jeg vil være rigtig dejligt.«

Hun uddyber til B.T., hvorfor hun ikke havde lyst til at være med i 'Fangerne på fortet':

»Jeg syntes bare ikke rigtigt, at jeg kunne gå rundt og hygge mig, og så står der to tigre i kæder ved siden af. Jeg ved godt, de måske har det godt til hverdag, men de er stadig taget fra naturen, og det duer ikke.«

Linse Kessler tilføjer:

»Men der var også andre årsager til, at jeg sagde nej. Jeg havde rigtig travlt i den periode, så jeg havde heller ikke overskud til det.«

Linse Kesslers datter, Stephanie 'Geggo' Salvarli, og veninden Didde medvirker i den aktuelle sæson af 'Fangerne på fortet'. Det er helt fint for Linse Kessler, der ikke vil blande sig i den beslutning, tilføjer hun.