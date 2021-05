Ét opkald og bum – så var den hjemme. Linse Kessler har fået en kæreste.

Det fortæller realitystjernen i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

»Der er ingen, der kan stå for mig, når det kommer til stykket. Lagde du mærke til, hvor sød jeg var?« spørger Linse Kessler sin veninde Didde Skjelmose, efter at hun netop har talt med sin nye kæreste Marlon for allerførste gang.

55-årige Linse Kessler har været på datingappen Tinder i noget tid og har skrevet lidt med svenske Marlon, inden hun taler med ham over telefonen i aftenens afsnit af TV 3-programmet.

Linse Kessler har mødt sin nye fyr på Tinder.

Og selvom Didde Skjelmose kalder det 'rimelig offensivt' at blive kærester efter én samtale, så ved Linse Kessler, at han er en mand for hende.

»Han er en pæn mand, og han er meget mand. Det kan jeg godt lide. Det går ikke, at det er en lille spirrevip – det er mere mine venner.«

Afsnittet er optaget tidligere på året, men Linse og Marlon ses stadig, har hun tidligere fortalt til Se & Hør.

Omend hun ikke kaldte ham sin kæreste ved denne lejlighed, men blot fortalte, at 'de snakker'.

Linse Kessler taler med Marlon for første gang.

»Man ser ham bare (i 'Familien fra Bryggen', red.), hvor jeg snakker med ham, for vi kan ikke ses, da han ikke bor her i landet. Og det er egentlig rigtig fint, for så kan man lige mærke efter, om det er noget,« sagde Linse Kessler tidligere på måneden forud for torsdagens afsnit.

»Han har været en rod, og det er nok meget godt, for lige børn leger bedst. Han er ikke en rod mere, og det er jeg heller ikke så meget mere,« tilføjede hun med et grin.

Se kæresteparrets allerførste samtale i videoen over artiklen, hvor Didde Skelmose også kommer med sin uforbeholdne mening om svenske Marlons skæg.

