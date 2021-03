‘Ex on the Beach’-stjernen har fået nok.

Line Maria Busk er træt af den hårde tone på sociale medier, og hun er derfor taknemmelig for TV 2’s øgede fokus på emnet, efter flere ‘X Factor’-deltagere i år har været udsat for online mobning. Det skriver Realityportalen.

'Jeg kommer simpelthen med et surt opstød', starter Line Maria opslaget på Instagram, efter hun har delt et screenshot på sin story af en nedladende besked, hun har modtaget.

I beskeden står der, om Line Maria ikke skal have sig et rigtigt arbejde, hvortil realitystjernen svarer, at hun tjener penge på at lave reklame.

'Hvornår er det blevet okay at skrive sådan til folk? Denne besked var ikke nær så grov som andre, jeg har modtaget, og jeg er langt fra den eneste, der modtager ubehagelige beskeder. Det er blevet så slemt i dag, at ‘X Factor’ nærmest handler mere om det, end at de kære mennesker skal optræde. Jeg synes, det er uhyggeligt!'

Det er ifølge ‘Ex on the Beach’-deltageren alt for nemt at sidde bag sin skærm og sende ondskabsfulde beskeder uden at skulle stå til regnskab for sine handlinger.

'Hvad med personen på den anden side af skærmen? Hvorfor har du et behov for at skrive sådan til andre mennesker? For at få det bedre med dig selv? Er du klar over, hvad det gør ved folk? Vi er ikke bygget af stål. Vi er mennesker med følelser,' skriver hun og understreger:

'Lad os nu for fanden passe på hinanden, tale pænt og respektere hinanden!'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LM (@linemariabusk)

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk