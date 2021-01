Tirsdag aften begyndte hun at tænke på vægten. Både den vægt, der helt fysisk stod på højskolens kontor. Men især det tal, vægten ville vise, når hun onsdag morgen skulle træde op på den.

»Allerede dagen før var jeg nervøs og tænkte over, hvor meget jeg spiste og drak. Om morgenen stod jeg tidligt op og tissede flere gange inden vejningen – for tænk nu, hvis dét gjorde en forskel,« siger Line Hansen.

Hvert et gram talte i kampen mod kiloene, da hun for 20 år siden var elev på slankeholdet på Ubberup Højskole.

Line Hansen var en af de seks danskere, som TV 2-programmet 'Livet er fedt' fulgte. Når hun ser tilbage, ved hun, at vægten fyldte alt for meget i hendes og de andre kursisters bevidsthed.

Deltagerne i 'Livet er fedt', da de ankom til Ubberup Højskole for 20 år siden. Det er Line Hansen, som man kan se bag Allan Petersen yderst til venstre. Pressefoto Tv2. Foto: Tv2 Vis mere Deltagerne i 'Livet er fedt', da de ankom til Ubberup Højskole for 20 år siden. Det er Line Hansen, som man kan se bag Allan Petersen yderst til venstre. Pressefoto Tv2. Foto: Tv2

»Det var absolut ikke forbundet med gode følelser at skulle på vægten hver uge,« siger hun og bakkes op af en af de andre elever fra dengang.

»Det var skræmmende at stå til offentligt skue hver onsdag morgen. Nogle gange blev man jo pisse ked af det, andre gange kunne man svæve på en sky derfra,« husker Allan Petersen, der også medvirkende i TV 2-programmet.

Det store fokus på kiloene har indprentet vaner i Line Hansen, som hun i dag betegner som uvaner.

»Alt var sort/hvidt, sundt/usundt, forbudt/tilladt. Selv i dag tænker jeg nogle gange, at det er at synde, når jeg spiser et stykke chokolade. Men det var sådan, man gjorde – dengang.«

Line Hansen 41 år.

Bor i Horsens.

Gift og har en datter på 11 år.

Leder på Livsstilsefterskolen Hjarnø, som er en del af BGI akademiet.

En af deltagerne i Tv2-programmet ‘Livet er fedt’. Nu aktuel i ‘Livet er fedt - 20 år efter’.

Det kunne lyde, som om Line Hansen er vred over sine oplevelser på Ubberup Højskole. Intet kunne være mere forkert.

»Jeg er glad for Ubberup. Det var dér, mit liv vendte 180 grader,« siger den i dag 41-årige Line, der lige var blevet student, da hun tjekkede ind på højskolen ved Kalundborg.

»Jeg havde det ikke godt. Mit selvværd var lavt, jeg havde taget meget på og havde bygget en identitet op, hvor jeg blev hjemme og trak mig fra det sociale.«

En snak med lægen fik hende til at tage på højskole, og de fire måneder der ændrede hendes liv – for altid.

Line Hansen, da hun som 21-årig var på Ubberup Højskole for at tabe sig.Foto Ernest van Norde. Foto: Ernst van Norde Vis mere Line Hansen, da hun som 21-årig var på Ubberup Højskole for at tabe sig.Foto Ernest van Norde. Foto: Ernst van Norde

»Jeg tog afsted med det formål at finde mig selv og blive glad. Nummer to var at tabe mig. Højskolen gav mig en ramme, hvor jeg passede ind. For det var sjovt at bevæge sig sammen med de andre, der heller ikke hoppede super højt,« husker hun.

Forandringen indeni skabte grobund for et vægttab.

»Jeg tabte mig 11 kilo på Ubberup og ni kilo kort efter. Gennem årene har jeg tabt mig lidt og taget lidt på, men jeg har holdt fast i et vægttab omkring de 20-30 kilo.«

Efter højskolen tog Line Hansen en bachelor i økonomi, men begyndte også i en selvhjælpsgruppe for unge overvægtige og blev spurgt, om hun ville stå for et motionshold.

En mere selvsikker Line Hansen efter opholdet på Ubberup Højskole. Foto: Ernst van Norde Foto: Ernst van Norde Vis mere En mere selvsikker Line Hansen efter opholdet på Ubberup Højskole. Foto: Ernst van Norde Foto: Ernst van Norde

Siden gjorde 'Livet er fedt' udsendelserne hende og de andre programdeltagere til nogle af de første realitystjerner herhjemme – og stille og roligt begyndte nye muligheder at dukke op.

»Jeg blev spurgt, om jeg ville lave et motionshold for overvægtige og blev uddannet instruktør. Siden fik jeg hold på FOF og i et fitnesscenter, hvor jeg fik mine egne slankehold.«

Pludselig var det hende, der stod for at planlægge og hjælpe andre med at gennemføre deres vægttab.

»Mit mod blev større med tiden, men det var vigtigt for mig at have en faglighed.«

Line Hansen som 25-årig, da hun havde fået gang i sit nye liv, hvor hun hjalp andre til at tabe sig. Foto: Karl Ravn. Foto: Karl Ravn Karl Ravn Karl Ravn Vis mere Line Hansen som 25-årig, da hun havde fået gang i sit nye liv, hvor hun hjalp andre til at tabe sig. Foto: Karl Ravn. Foto: Karl Ravn Karl Ravn Karl Ravn

Derfor tog hun en uddannelse som klinisk diætist. Ved siden af studierne holdt hun foredrag om sit eget vægttab, skrev om motion og velvære i Ude og Hjemme og havde motionshold.

Det blev en »livsomlægning«, som hun har holdt fast i lige siden.

I ti år arbejdede Line Hansen med forebyggelse af sygdomme ansat i Horsens Kommune, og hun har flere gange været tilbage på Ubberup Højskole for at undervise. I dag ved hun, at sundhed handler om så meget mere end et tal på vægten.

»For 20 år siden gik man kun op i kalorier. Dengang blev produkter som light mayonnaise og Cheasy introduceret. Vi syntes, at maden smagte godt, men den smager endnu bedre i dag, hvor ved man, at sundhed også handler om velsmag. Det hele er ikke så kønsløst længere.«

Her er Line Hansen, Allan Petersen og Merethe Kasten tilbage på Ubberup Højskole i 'Livet er fedt - 20 år efter'. Tv2-foto Foto: Tv2 Vis mere Her er Line Hansen, Allan Petersen og Merethe Kasten tilbage på Ubberup Højskole i 'Livet er fedt - 20 år efter'. Tv2-foto Foto: Tv2

Mange af vennerne fra Ubberup tog på igen, så snart de kom hjem fra højskolen. Line Hansen var den eneste fra ‘Livet er fedt’-programmet, der holdt sin nye vægt.

»Dengang sagde man, at fem procent holdt vægttabet. Det er stadig meget svært, men i dag er der meget mere fokus på, hvordan man holder fast i en ny livsstil, for eksempel tilbyder man netværksmøder undervejs.«

For to år siden blev Line Hansen leder af Livsstilsefterskolen Hjarnø – en efterskole med fokus på sundhed og livsstil.

Der tager hun imod unge, der – som hun selv for 20 år siden – er i tvivl om, hvilken vej de skal gå. Da hun selv tog på Ubberup Højskole, kom de fleste med ét formål – at tabe sig.

Som 41-årig er Line Hansen leder af Livstilsefterskolen Hjarnø, hvor hun hjælper unge, der gerne vil ændre kurs. Foto Byrd/ Rasmus Laurvig. Foto: Byrd/ Rasmus Laurvig Vis mere Som 41-årig er Line Hansen leder af Livstilsefterskolen Hjarnø, hvor hun hjælper unge, der gerne vil ændre kurs. Foto Byrd/ Rasmus Laurvig. Foto: Byrd/ Rasmus Laurvig

»I dag skal de unge selv sætte målet for deres livsstilsændring. Nogle vil tabe sig eller styrke deres selvværd, andre vil blive glade for at bevæge sig eller finde glæden ved deres krop.«

På efterskolen har de en vægt, men Line Hansen vejer kun sine elever, hvis de selv insisterer.

»Når de vil vejes, husker jeg dem på, at det er bare et tal. Sundhed er også at være glad og finde gode fællesskaber.«

Som hun siger til sine elever:

»Det er slut med 'forbudt'. Det er tåbeligt at have dårlig samvittighed over at spise et stykke chokolade, hvis det er det eneste usunde, man har spist en hel uge.«

Hun ved, at budskabet er rigtigt, men:

»Det er ikke det samme som, at det er sivet helt ind i min egen krop.«

Hun kan stadig genkalde sig nervøsiteten før onsdagsvejningen.

»Vægten har fyldt alt for meget i mit liv. Jeg er så meget mere end dét tal. Jeg vejer mig ikke længere, men jeg bruger den samme størrelse tøj som dengang, jeg havde tabt 25 kilo.«