I aftes blev DR-programmet 'Sporløs' genoplivet med en ny sæson – og en ny vært i front.

Det var nemlig Mette Frisk, der debuterede i programmets tilbagevenden til skærmen efter tre års pause.

Blandt hendes forgængere finder man tidligere tv-vært Line Baun Danielsen, der var vært på det originale program i to år tilbage fra 2004.

Men dengang var programmet meget anderledes, end det er i dag.

»Vores koncept dengang var studiebaseret, hvor vi sad med den, der ledte efter en pårørende i studiet og så forenede vi dem med deres forsvindende familiemedlem. I dag er man jo ude i verden og følger sporene, det havde vi en separat journalist, der gjorde,« fortæller Line Baun Danielsen til B.T.

Alligevel vil hun gerne give et råd til programmets nye vært Mette Frisk.

»Jeg vil give videre, at det er tilladt at blive rørt!«

For selv kunne Line Baun Danielsen ikke holde tårerne tilbage, da hun var værten på »et af de mest vidunderlige programmer.«

Mette Frisk debuterer mandag aften som vært på 'Sporløs', hvor hun hjælper nordjyske Sune med at finde familie i Rumænien, hvorfra han blev adopteret som femårig. Vis mere Mette Frisk debuterer mandag aften som vært på 'Sporløs', hvor hun hjælper nordjyske Sune med at finde familie i Rumænien, hvorfra han blev adopteret som femårig.

For selvom det ikke var »ubetinget lykkelige historier«, så var det altid »bevægende« at give de medvirkende den afklaring, de som sidste mulighed var gået til 'Sporløs' for at få.

»Jeg tudede i hvert eneste program,« fortæller Line Baun Danielsen.

Derfor blev der på DR indgået en særlig aftale, så værten ikke virkede »anmassende« med sine tårer.

»I min tid måtte vi indføre et system, hvor jeg altid havde en pakke kleenex liggende bag puden i stolen, og når produceren kunne se, at min underlæbe begyndte at bæve, så klippede de ud i et stort billede, så det ikke var så tydeligt,« røber den tidligere tv-vært.

'Sporløs' med Mette Frisk som vært havde premiere på DR1 mandag aften kl. 20.