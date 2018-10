Infernal-stjernen Lina Rafn har scoret endnu et stort job hos Danmarks Radio. I flere sæsoner var hun profileret dommer i X Factor, og senest har hun været coach i programmet LIVE.

Fra på onsdag den 24. oktober kaster hun sig så ud i jobbet som forløsende producer i DR-programmet ‘En sang fra hjertet’.

Her skal hun som producer hjælpe dansere med at indspille en sang til en, de har kær.

»Mit ego er fjernet fra det. Jeg er kun fødselshjælper. Det hårdeste ved at lave X Factor er den indbyggede krig, der er mellem dommerne. Som dommer er man tvunget ud i en fejde, og det kan nogle gange godt påvirke ens dømmekraft meget mere, end hvad godt er,« siger Lina Rafn til DR og fortsætter:

Lina Rafn var træt af, at der var så mange intriger i X Factor. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO Vis mere Lina Rafn var træt af, at der var så mange intriger i X Factor. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO

»I ‘En sang fra hjertet’ er der ingen grund til at være sur eller pege fingre. Deltagerne kommer af et rent hjerte og skal ikke bedømmes af seerne. Det produkt, de leverer, kan kun være noget, folk, som modtager sangen, bliver glade for. Og den mission ville jeg gerne støtte op om,« siger hun.

Hun forklarer, at hun sagde ja til at medvirke i programmet, fordi hun mener, det er et 'smukt koncept'.

Lina Rafn er ikke det eneste kendte ansigt i programmet.

Som producer får hun selskab af Chief1, Cutfather og Ankerstjerne.