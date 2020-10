Hvilken 'Far til fire'-film er den bedste? En ny undersøgelse afslører danskernes favorit. B.T. har også spurgt den originale Lille Per, Ole Neumann, som slet ikke har set de nye udgaver.

Med den aktuelle 'Far til fire og vikingerne' er man nu oppe på 20 film om Lille Per, der siden den første film fra 1953 i alt har solgt 7,2 millioner biografbilletter. Det er ganske imponerende 360.000 solgte billetter i gennemsnit pr. film.

Ole Neumann, der spillede Lille Per i de første otte film, er i dag 72 år og folkepensionist.

Da B.T. afslører for den pensionerede Lille Per, hvilken film der er den mest populære blandt danskerne, har han ikke noget klart bud på, hvorfor lige netop dén skiller sig ud.

13 procent af danskerne har aldrig set en 'Far til fire'-film. YouGov

»Aner det ikke, men er det ikke noget med julehygge,« skriver han i en mail.

Han har ikke selv en yndlingsfilm iblandt 'Far til fire'-serien og forklarer det med, at han ikke gik op i det endelige resultat.

»Selve optagelsesprocessen har for mig altid været mere spændende end slutresultatet.«

Ole Neumann kan derfor desværre heller ikke fælde en dom over de nyeste 'Far til fire'-film.

»Jeg har ikke set dem, så jeg har ingen kvalificeret mening om dem,« slutter han sit mailsvar.

Herunder kan du se danskernes rangering af de første nitten 'Far til fire'-film baseret på en ny YouGov-afstemning, IMDB-score og biografsalg. De nye film kan tydeligvis ikke konkurrere med de 'originale'.

19.

'Far til fire på toppen' (2017)

YouGov-stemmer: 0%

IMDB-score: 3,3

Solgte biografbilletter: 226.423

Om filmen:

Ironisk nok er 'Far til fire på toppen' i bunden. I 2017 forsøgte man for fjerde gang med nye skuespillere. Martin Brygmann, der allerede havde spillet med i fire tidligere film i andre roller, overtog rollen som 'Far' fra Jesper Asholt. Sangerinden Szhirleys søn Elton er den nye Lille Per.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

18.

'Far til fires vilde ferie' (2015)

YouGov-stemmer: 0 %

IMDB-score: 3,4

Solgte biografbilletter: 247.290

Om filmen:

Filmen fik negativ opmærksomhed, da Bodil Jørgensen kom alvorligt til skade under optagelserne og blev skiftet ud med Kirsten Lehfeldt i rollen som Fru Sejersen.

»Det havde fandeme været ærgerligt at omkomme i en 'Far til fire'-optagelse. Jeg tror, det var i ren raseri, at jeg ikke døde. Jeg ville simpelthen ikke dø over sådan noget lort. De gamle film var gode, men jeg synes snart, de skal til at finde på nogle nye historier til børn,« lød kritikken fra Bodil Jørgensen i 2018 i et interview i B.T.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

17.

'Far til fire til søs' (2012)

YouGov-stemmer: 0%

IMDB-score: 3,9

Solgte biografbilletter: 406.209

Om filmen:

Den sjette og sidste af de første 'nye' 'Far til fire'-film med Niels Olsen som 'Far' hvor familien sejlede rundt i det sydfynske øhav ud for Svendborg.

»Jeg ved godt på forhånd, hvad anmelderne vil skrive. Så jeg er forberedt. Men det gør stadig ondt,« sagde Claus Bjerre til B.T. i 2012 efter at have instrueret sin sidste 'Far til fire'-film.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

16.

'Far til fire - Onkel Sofus vender tilbage' (2014)

YouGov-stemmer: 0%

IMDB-score: 4,2

Solgte biografbilletter: 282.343

Om filmen:

I 2014 genoplivede man serien for tredje gang med Jesper Asholt som far. Det blev kun til to film med ham i spidsen. I denne film havde man desuden erstattet onkel Anders, som ikke længere blev spillet af Jess Ingerslev, men Kurt Ravn.

»Jeg har det fint nok med det, for jeg har aldrig brudt mig særlig meget om de seks film. Jeg synes, de er dårligt skrevet og dårligt instrueret. Men som freelanceskuespiller skal man jo have noget at leve af. Men jeg synes, at seks film er rigeligt for mig,« lød kritikken fra Jess Ingerslev i 2013 i B.T., der efter seks film var blevet erstattet af Kurt Ravn som Onkel Anders.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

15.

'Far til fire på hjemmebane' (2008)

YouGov-stemmer: 0 %

IMDB-score: 4,5

Solgte biografbilletter: 376.790

Om filmen:

Den tredje film med Niels Olsen som 'Far', der som sædvanligt fik dårlige anmeldelser, men til gengæld blev solgt til lande som Kina, Frankrig og Tyskland.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

14.

'Far til fire på japansk' (2010)

YouGov-stemmer: 1%

IMDB-score: 3,5

Solgte biografbilletter: 418.638

Om filmen:

I 2016 blev vært på filmpodcasten 'Dårligdommerne' Jacob Ege Hinchely bedt om at nævne de værste danske komedier. Her sagde han om 'Far til fire på japansk':

»Ikke siden 'Birth of A Nation' har verden set en så racistisk film som 'Far til fire på japansk'. Lige fra første sekund, hvor de japanske naboer bliver introduceret, ved vi, at vi befinder os i et territorium, som bomber vores åbenhed tilbage med 45 år. Hvis man tror, at børns syn på udlændinge ikke kan blive alvorligt påvirket af familiefilm, så sæt 'Far til fire på japansk på'. Enhver film, som Rene Difs skuespil kun er det næstværste ved, er en katastrofe.«

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

13.

'Far til fire i solen' (2018)

YouGov-stemmer: 1%

IMDB-score: 3,9

Solgte biografbilletter: 243.333

Om filmen:

Den næstnyeste 'Far til fire'-film, der er optaget på Gran Canaria. Anmeldelserne var endnu en gang hårde, men publikum elskede den og kårede den blandt andet i B.T. til årets femtebedste film.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

12.

'Far til fire i højt humør' (1971)

YouGov-stemmer: 1%

IMDB-score: 4,0

Solgte biografbilletter: 162.934

Om filmen:

Ib Mossin, der spillede Søs' kæreste Peter i de originale film, forsøgte i 1971 at genoplive serien med børnestjernen Bo Andersen som Lille Per. 'Lille Bo' var i 1970 blevet kendt for at synge sangen 'Jeg har set en rigtig negermand', men fik altså kun en enkelt chance, inden serien lå stille i 34 år.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

11.

'Far til fire tilbage til naturen' (2011)

YouGov-stemmer: 1%

IMDB-score: 4,2

Solgte biografbilletter: 391.456

Om filmen:

I 'Far til fire' ligger Sverige på Sydfyn. Selv om familien skal forestille at være taget på camping i Sverige, så er filmen faktisk optaget ved Svendborg, da man ikke kunne få svenskerne til at betale støttekroner.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

10.

'Far til fire på landet' (1955)

YouGov-stemmer: 1%

IMDB-score: 6,0

Solgte biografbilletter: 351.394

Om filmen:

Ligesom 'Olsen Banden' skulle 'Far til fire' også en tur til Jylland. I 'Far til fire' på landet er familien taget til Sæby i Nordjylland. Det er den første film med Karl Stegger i rollen som 'Far'. Han overtog familien fra Ib Schønberg, der døde i 1955 af lungebetændelse kun 52 år gammel.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

9.

'Far til fire i stor stil' (2006)

YouGov-stemmer: 2%

IMDB-score: 4,5

Solgte biografbilletter: 331.616

Om filmen:

Filmen er optaget på Arreskov Slot ved Faaborg på Fyn. Det er den, hvor Onkel Anders har arvet. Søren Bregendahl, der var kendt som sanger i boybandet C21, indspillede samtidig filmen 'Rich Kids':

»Det var lidt mærkeligt at gå fra at være Peter i 'Far til fire' til rollen som Marc i 'Rich Kids', hvor jeg blandt andet tager stoffer og sparker en luder halvt ihjel. Men jeg synes, det er gået fint,« sagde han til B.T. i 2006.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

8.

'Far til fire gi'r aldrig op' (2005)

YouGov-stemmer: 2%

IMDB-score: 4,5

​Solgte biografbilletter: 506.770

Om filmen:

Efter 34 års pause relancerede man i 2005 'Far til fire' med Niels Olsen som 'Far' og Jess Ingerselv som Onkel Anders.

»Det lyder måske lidt kvalme-agtigt, men jeg tror, at vi alle sammen inderst inde håber, at vores egen familie er lige som den i 'Far til fire'-filmene – en hvor man står sammen, når det gælder,« sagde Niels Olsen i 2006 til B.T.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

7.

​'Far til fire med fuld musik' (1961)

YouGov-stemmer: 3%

IMDB-score: 5,7

Solgte biografbilletter: 346.573

Om filmen:

Den sidste af de 'originale' film hvor daværende fodboldstjerne Harald Nielsen kigger forbi som Lille Pers træner og ender med at score Lille Pers søster Mie, spillet af Rudi Hansen. Harald Nielsen og Rudi Hansen blev også forelskede i virkeligheden og blev efterfølgende gift i 1963, hvor Rudi Hansen opgav sin skuespillerkarriere for at flytte ned til Harald Nielsen, der spillede fodbold i Italien.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

6.

'Far til fire og ulveungerne' (1958)

YouGov-stemmer: 3%

IMDB-score: 6,0

Solgte biografbilletter: 421.813

Om filmen:

Lille Per går til spejder og bliver kidnappet. Det er den sidste 'Far til fire'-film med James og Adam Prices mor, Birgitte Price, i rollen som Lille Pers storesøster Søs. Under indspilningerne til den efterfølgende film 'Far til fire på Bornholm' blev hun nemlig gravid og derfor ersttatet af Else Hvidhøj, der dog aldrig fik en stor 'Far til fire'-karriere.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

5.

'Far til fire og Onkel Sofus' (1957)

YouGov-stemmer: 4%

IMDB-score: 6,0

Solgte biografbilletter: 387.931

Om filmen:

Den, hvor Peter Malberg både spiller Onkel Anders og Onkel Sofus. Både i filmen og i virkeligheden fyldte Peter Malberg, Onkel Anders og Onkel Sofus 70 år.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

4.

'Far til fire' (1953)

YouGov-stemmer: 5%

IMDB-score: 6,2

Solgte biografbilletter: 311.956

Om filmen:

'Far til fire' var oprindeligt en tegneserie-stribe i Politiken. Da man i 1953 lavede den første filmudgave, skulle skuespillerne ligne tegneserien så godt som muligt. Derfor gav man Ole Neumann (Lille Per) en paryk på hovedet og en lille pude under trøjen. Otto Møller Jensen (Ole) fik også en paryk på, ligesom Rudi Hansen (Mie) fik tegnet fregner i ansigtet. Til sidst placerede man falske øjenbryn i panden på Ib Schønberg ('Far') og Peter Malberg (Onkel Anders).

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

3.

'Far til fire i sneen' (1954)

YouGov-stemmer: 6%

IMDB-score: 6,2

Solgte biografbilletter: 454.642

Om filmen:

Den anden og sidste 'Far til fire'-film med Ib Schønberg som 'Far' er optaget ved skisportsstedet Geilo i Norge. Samme sted benyttede man i 2002, da man lavede 'Min søsters børn i sneen'.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

2.

'Far til fire på Bornholm' (1959)

YouGov-stemmer: 8%

IMDB-score: 6,0

Solgte biografbilletter: 408.867

Om filmen:

'Far til fire' var rigtig nok på Bornholm, men flere scener blev alligevel optaget i Lyngby og Rungsted. Som tidligere nævnt blev Birgitte Price gravid under optagelserne og derfor afløst af Else Hvidhøj i rollen som Søs.

Foto: ASA Film / Nordisk Film Vis mere Foto: ASA Film / Nordisk Film

1.

'Far til fire i byen' (1956)

YouGov-stemmer: 15%

IMDB-score: 6,4

Solgte biografbilletter: 877.839

Om filmen:

Den niendemest sete danske film i biografen nogensinde og dermed også den suverænt mest populære 'Lille Per'-film. Er også kendt som den, hvor Lille Per er til julebal i nisseland.