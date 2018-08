Den lille baby Emma fra komedieserien 'Venner' er blevet en ung kvinde - ja, faktisk to unge kvinder. Og snart tager de springet til det helt store lærred.

Fødslen af Emma kom til at få stor betydning for den langlivede komedieserie 'Venner', hvor Ross og Rachel droppede deres uoverensstemmelser og flyttede sammen for at tage sig af deres lille datter. Senere gik de dog fra hinanden i to hele sæsoner, inden serien sluttede med det helt store klimaks, da Emmas forældre endeligt fandt ud af, at de var skabt for hinanden.

Siden har der været stille om den ganske unge skuespiller. Men snart får vi hende at se igen. Eller dem - for faktisk blev rollen spillet af tvillingerne Noelle og Cali Sheldon, og de nu 16-årige piger har fået en rolle i deres første spillefilm, skriver Decider.

Noelle Sheldon og Cali Sheldon. Foto: Ballerini Cooley Studios via IMDB Vis mere Noelle Sheldon og Cali Sheldon. Foto: Ballerini Cooley Studios via IMDB

Spillefilmsdebuten bliver i Jordan Peeles kommende Thriller 'Up', der foruden tvillingerne blandt andet har 'The Handmaid's Tale'-aktuelle Elisabeth Moss og Oscar-vinder Lupita Nyong’o på rollelisten. Senest har instruktøren haft succes med den kontroversielle gyser 'Get Out', der solgte billetter i massevis og vandt en Oscar for 'bedste originale manuskript'.

Siden 'Venner' i 2003-2004 har Noelle og Cali Sheldon haft roller i tv-serier og kortfilm, men den stjernespækkede 'Us' bliver deres helt store gennembrud siden barndommen.

Der er endnu ingen oplysninger om tvillingernes rolle i thrilleren.