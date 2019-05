Da halvdelen af den danske sangerinde Leonora Colmor Jepsens videre skæbne ved dette års Eurovision blev afgjort, sad hendes mor på tilskuerpladserne.

Der er ingen tvivl om, at Sanne Colmor er stolt af sin datters præstation, men hun ved også, at det bliver en hård kamp at komme videre i finalen - og særligt én ting kan hun være nervøs for.

»Jeg synes, at semifinale to (som Leonora deltager i torsdag aften, red.) er hård. Hvis hun havde været i den første, så havde hun nok været sikkert videre. Men det er slet ikke sikkert den her gang,« fortæller hun til B.T.

Af den grund kan hun være nervøs for, hvordan blandt andet medierne vil behandle datteren, hvis hun ikke klarer skærene og ender blandt de lande, der ikke kvalificerer sig til lørdagens finale:

»Man kan hurtigt blive dårligt behandlet. Det, tror jeg egentlig, er det, der bekymrer mig mest,« siger Sanne og tilføjer:

»Ikke selve det her event, men jeg håber, at hvis hun nu ikke går videre, at man så ikke reagerer voldsomt, for det er en hård gruppe, og det kan godt være, at man ikke går videre, selvom man gjorde det skidegodt.«

Det var lodtrækning, der afgjorde, hvilke af de deltagende lande ved dette års Eurovision i den israelske storby Tel Aviv der havnede i henholdsvis den første semifinale, der fandt sted tirsdag, og den anden.

Den første semifinale er blevet stærkt kritiseret for at have haft et uhørt lavt niveau - men lige omvendt forholder det sig med semifinalen torsdag.

Den er blevet kaldt en 'mini-finale', da langt størstedelen af alle forhåndsfavoritterne, fra blandt andet Sverige, Holland og Rusland, er at finde i den.

Derfor balancerer Leonora ifølge bookmakerne på et knivsæg, hvor oddsene for om hun går videre eller ryger efterhånden er ens.

»Jeg tror, de (Leonora og hendes hold, red.) kan komme med, men det er ikke sikkert. Jeg synes godt nok, det er en hård gruppe,« forklarer Sanne.

»Jeg synes, de gør det så professionelt. Det er en meget anderledes sang, og den kan gå alle veje. Den kan klare sig virkelig, virkelig godt, men man ved det jo ikke,« tilføjer hun.

Hun tror dog, at de kommer til at gøre det godt i semifinalen.

»Det gjorde de i hvert fald i går aftes (tirsdag, red.),« forklarer Sanne om datterens optræden foran sangkonkurrencens fagjury, der sidder på halvdelen af stemmerne.

Når den anden semifinale bliver vist torsdag aften, bliver det dog uden Sanne på tilskuerpladserne.

Leonoras lillesøster skal nemlig konfirmeres søndag, og det skal også forberedes og være helt på plads. Sanne havde undersøgt muligheden for først at flyve hjem fredag, men så ville flyturen ende med at tage næsten hele dagen, udover at det var væsentligt dyrere.

»Leonora sagde, at det var lige så fint, jeg kom til prøven i går aftes, for der var salen helt fyldt med publikum også, og så tænkte jeg, at det var det, vi gjorde,« forklarer Sanne.

Semifinalen torsdag aften må hun derfor se på en lidt alternativ måde:

»Så må jeg sidde i lufthavnen og følge med og heppe,« griner hun.

Leonora rejser selv hjem søndag, og af den grund har familien valgt at holde en mindre komsammen på lillesøsterens konfirmationsdag og på et senere tidspunkt fejre hende igen.