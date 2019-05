»Jeg begynde at tude.«

Sådan lyder det fra det danske grandprix-håb Leonora Colmor Jepsen, der torsdag aften kunne høre 'Denmark' blive råbt op som det syvende land ud af de i alt ti, som gik videre fra semifinalen til finalen i dette års Eurovision.

Sammen med sit hold sad den unge sangerinde på 20 år og ventede og ventede, efter stemmerne var blevet talt op, og håbede på, at hun ville høre Danmark blive nævnt som et af de lande, der havde fået stemmer nok.

Men da det så skete - da Danmark blev råbt op - kunne hun ikke helt tro det.

»Jeg... jeg sad og ventede på det, men kunne ikke rigtig forstå, at det rent faktisk blev sagt. Og så blev man bare vildt glad og lettet og alting på samme tid. Og så gruppekrammede vi. Det var det bedste i verden,« siger hun og fortsætter:

»Og så begyndte jeg at tude.«

Hun forklarer, at det, at hun er gået videre til finalen - hvilket flere bookmakere var usikre på, om hun ville - betyder rigtig meget.

»Det er jeg meget, meget glad for. Også når man kommer hjem, så er det jo noget flottere at være kommet i finalen end ikke at være kommet i finalen,« forklarer hun.

Da B.T. mødtes med Leonora kort inden semifinalen gik i gang, gav den unge sangerinde også udtryk for, at hun havde en god fornemmelse og mente, at hendes sang kunne gå i finalen:



»Jeg ved godt, der er mange favoritter i den her semifinale i forhold til den første (som blev afholdt tirsdag, red.), men jeg tror, at min sang skiller sig ud,« forklarede hun og tilføjede:



»Der er mange dramatiske sange i den her semifinale, og det er 'Love is Forever' ikke. Jeg tror, det er sådan én, man husker som 'den der søde én'.«



Noget tyder på, at hun havde ret. I hvert fald er Danmark videre til finalen, som afholdes lørdag aften.