Leonardo DiCaprio vil lave en amerikansk udgave af 'Druk'. Spørgsmålet er nu, hvem der skal spille Mads Mikkelsen og resten af de danske skuespilleres roller. Her får du B.T.s bud.

For det første har vi hovedrollen som den livstrætte historielærer Martin, spillet af Mads Mikkelsen.

Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appian Way, der har købt rettighederne til 'Druk', har med film som 'The Revenant', 'The Wolf of Wall Street' og 'The Aviator' ofte Leonardo DiCaprio i hovedrollen – så selvfølgelig skal han også spille den amerikanske udgave af Martin.

Leonardo DiCaprio har allerede danset rundt i film som 'Once Upon A Time in Hollywood' og netop 'The Wolf of Wall Street', så hvorfor ikke lade ham gakke ud på dansegulvet én gang til?

Hvem synes du skal spille Mads Mikkelsens rolle?

Så har vi de tre venner Tommy, Nikolaj og Peter, spillet af Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe.

Ligesom Thomas Vinterberg ofte bruger de samme skuespillere i sine film, antager vi, at Leonardo DiCaprio vil tage fra vennehylden, og dermed peger vi på følgende:

Tom Hardy som Tommy

Ligesom Thomas Bo Larsen har Tom Hardy tidligere i sit liv kæmpet med alkohol og har i dag lagt det på hylden. Han har desuden spillet sammen med Leonardo DiCaprio i film som 'The Revenant' og 'Inception', og hvem kunne derudover ikke se ham stå og råbe ad et lilleputhold?

Thomas Bo Larsen og Tom Hardy. Foto: Scanpix Vis mere Thomas Bo Larsen og Tom Hardy. Foto: Scanpix

Hvem synes du skal spille Thomas Bo Larsens rolle?

Jonah Hill som Nikolaj

Jonah Hill og Leonardo DiCaprio har været venner, siden de i 2012 lavede 'The Wolf of Wall Street' sammen, og ligesom Magnus Millang er han også kendt for sine humoristiske roller. Kunne man ikke forestille sig fyren fra 'Superbad' småfilosofisk bringe den norske alkoholteori på banen?

Jonah Hill og Magnus Millang. Foto: Scanpix Vis mere Jonah Hill og Magnus Millang. Foto: Scanpix

Hvem synes du skal spille Magnus Millangs rolle?

Tobey Maguire som Peter

'Spiderman'-stjernen Maguire og Leonardo DiCaprio har angiveligt været venner, siden de som børneskuespillere i Hollywood stødte ind i hinanden. De spillede sidst sammen i 'The Great Gatsby', og selvfølgelig skal han med som en amerikansk Lars Ranthe.

Lars Ranthe og Tobey Maguire. Foto: Scanpix Vis mere Lars Ranthe og Tobey Maguire. Foto: Scanpix

Hvem synes du skal spille Lars Ranthes rolle?

Så har vi til sidst birollerne.

Margot Robbie som Magnus Millangs karakters hustru, Amalie

Martin Scorsese har instrueret tre af Leonardo DiCaprios selskabs film, så han må være oplagt som instruktør på den amerikanske udgave af 'Druk'. I den danske udgave spiller Thomas Vinterbergs hustru, Helene Reingaard Neumann, rollen som Amalie, i den amerikanske udgave kunne det være australske Margot Robbie, som Scorsese senest brugte i 'The Wolf of Wall Street'.

Helene Reingaard Neumann og Margot Robbie. Foto: Scanpix Vis mere Helene Reingaard Neumann og Margot Robbie. Foto: Scanpix

Kate Winslet som Mads Mikkelsens karakters hustru, Anika

Hvis Leonardo DiCaprio skal spille Mads Mikkelsens karakter, skal Kate Winslet selvfølgelig spille hans hustru. Siden 'Titanic' har verden krydset fingre for, at de fandt sammen i virkeligheden. Hun er desuden brite, ligesom Maria Bonnevie i 'Druk' er norsk/svensk, så hun vil være det accentmæssigt 'eksotiske' indslag.

Maria Bonnevie og Kate Winslet. Foto: Scanpix Vis mere Maria Bonnevie og Kate Winslet. Foto: Scanpix

Meryl Streep som skolens rektor

Alle vil gerne have Meryl Streep med i en film – så selvfølgelig tager hun Susse Wolds rolle som gymnasiets rektor.

Susse Wold og Meryl Streep. Foto: Scanpix Vis mere Susse Wold og Meryl Streep. Foto: Scanpix

Backstreet Boys leverer soundtrackket

Scarlet Pleasure dyrker 90er-stilen, så naturligvis skal den amerikanske 'Druk' sende folk fra biograferne til tonerne af Backstreet Boys 'Larger Than Life'.