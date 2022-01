»Med de energipriser, vi har i øjeblikket, tjener den sig hjem på under et år.«

Sådan fortsætter iværksætteren Lene Wagner Hartmann den salgstale, som desværre ikke var nok til, at hun fik en investering med hjem i torsdagens udgave af 'Løvens hule'.

Sammen med sin kæreste Hakon præsenterede hun her løverne for en Cook It, en såkaldt moderne høkasse, som ifølge iværksætteren kan reducere energiforbruget under madlavningen med 30-75 procent og dermed bidrage til en løsning på de eksplosive el- og gaspriser, som i øjeblikket presser de danske husholdninger.

»Og så smager det også bedre. Grøntsager bliver ikke så let udkogte,« tilføjer Lene Wagner Hartmann.

Lene Hartmann og hendes kæreste Hakon præsentede deres Cook It i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen

I 'Løvens hule' var de fem investorer ikke overbeviste om, at danskerne ville kunne vænne sig til at bruge en Cook It – som fungerer ved, at man giver sin mad et opkog og lader den simre færdig i den isolerede 'høkasse' uden brug af komfur og emhætte – og derfor ønskede de ikke at investere i virksomheden.

Men det er okay for Lene Wagner Hartmann, for hvem Cook It kun er en sidebeskæftigelse. Til daglig arbejder hun i Furesø Kommune som klimaprojektleder med ansvar for energibesparelser og CO₂-reduktion.

Bæredygtighed har derfor altid ligget hende på sinde.

»Jeg cykler eller samkører, og så er jeg af den gamle skole, der slukker lyset, starter min opvaskemaskine om aftenen, hvor strømprisen er billig, og ikke køer nyt tøj. Jeg slukker også min router, når jeg tager væk i weekenden og tømmer og slukker mit køleskab, når jeg er væk i længere tid. Så jeg er rimelig energibevidst.«

Hun synes dog ikke, at det er hverken så ekstremt eller besværligt at bruge en høkasse, som løverne gav udtryk for i 'Løvens hule'.

Hun påpeger, at de fleste kender til at sætte gryden med risengrød ind under dynerne, hvor den kan koge færdig. Så hvorfor ikke gøre det samme med kartofler, spaghetti, coq au vin eller grydestegt fasan.

Cook It i aktion. Foto: Cook It

»Jeg tror på, det bliver udbredt. Men om det bliver i morgen eller om to år, det ved jeg ikke,« siger Lene Wagner Hartmann, der lover, at det ikke tager længere tid at lave mad i en Cook It – til gengæld behøver man ikke stå og røre i gryden, mens det simrer.

Lene Wagner Hartmann fik ideen til Cook It i 2012 og har de seneste 10 år designet og forfinet designet samt fået det ud i et par butikker.

Hun har dog kun solgt 250 eksemplarer, fortalte hun i DR-programmet.

Til B.T. fortæller hun, at hendes kæreste driller hende med, at hun har verdens dyreste hobby.

Men som Lene Wagner Hartmann siger:

»Alle andre har en lystbåd eller rejser til de varme lande, og jeg investerer i en høkasse. Det kan ikke løbe rundt overhovedet, men en eller anden dag begynder det at give overskud.«

I 'Løvens hule' gav Jacob Risgaard udtryk for, at han selv brugte en form for høkasse i sin madlavning og gerne ville sælge Cook It på sin velbesøgte Coolshop. Foreløbig er det ikke sket, fortæller Lene Wagner Hartmann, omend hun er blevet kontaktet af en af hans samarbejdspartnere, som har givet hende nogle råd til videre markedsføring.