Lene Beiers mand, Anders, var i går en vigtig brik i en stor redningsaktion på havet.

Lene Beier holder lige nu ferie med sin mand og to drenge, og heldigvis er ferien startet på hjemmeadressen i Dragør, hvilket to sejlere i går var lykkelige for, da Lenes mand, Anders, pludselig blev en vigtig brik i en stor redningsaktion på haven lige ude for den gule villa i Dragør.

»Vi sidder oppe i stuen og ser en serie i går eftermiddags, og så ringer vores nabo og siger, at vi skal kigge ud af vinduet. Der er en lille sejlbåd, der er gået på grund, og sejlet er ud over det hele, og det ser ud som om, at alt er totalt kaos,« fortæller Lene i en story på Instagram.

Heldigvis går der ikke mange sekunder, før Lenes mand, Anders, reagerer.

»Anders spæner ned i skuret og tager sin våddragt og en vest på, han tager en kniv med, hvis han skal skære noget sejl fri, han tager noget ekstra tovværk, og så er det ellers bare derudaf igennem vandet cirka 6-700 meter ud,« fortæller Lene, der i dag også kan vise en lille video af sin mand, som er på vej ud til båden.

Det viser sig, at det ikke kun er sejlet, der ligger i vandet.

»Ham, der er ombord på både, kan ikke sejle, og hans ven er faldet i vandet. Der bliver ringet 112, og der kommer redningshelikopter og det ene og det andet. Anders hjælper med at få båden og vennen, der ikke kan sejle, ind til Dragør Havn, hvor vi henter ham. Det var kaos, men Anders var pisse sej,« fortæller Lene stolt om sin mand og viser, hvor båden var sejlet på grund.

Alle har det godt

Heldigvis skete der ikke noget med nogen.

»Vi hørte fra dem i går aftes, og alle er okay. De slap med skrækken.«

Du kan læse flere detaljer om ulykken på Minbaad.dk.

Lene Beier og familien rejser i morgen til Himmerland, hvor de skal bo på hotel, mens deres eget hus i Dragør er lånt ud.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.