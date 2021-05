Dybt patriarkalsk og forældet.

Sådan beskriver Lene Bull Christiansen, der er lektor ved Roskilde Universitet og blandt andet forsker i kendiskultur og køn, realityprogrammet 'Bachelor' til DR.

Ordene falder i forbindelse med den danske premiere på programmet, der løb af stablen 25. maj.

Det skete på TV 2, hvor bacheloren Casper Berthelsen drømmer om at finde kærligheden med én af de 18 singlekvinder.

Petra Nagel er vært på den nye tv-satsning. Her ses hun sammen med 'Bachelor' Casper Berthelsen. Foto: TV 2/Lotta Lemche. Vis mere Petra Nagel er vært på den nye tv-satsning. Her ses hun sammen med 'Bachelor' Casper Berthelsen. Foto: TV 2/Lotta Lemche.

Konceptet må siges at ramme Danmark med en del års forsinkelse, da det allerede i 2002 fik debut i USA. Og det undrer da også Lene Bull, at programmet kommer nu.

»Selve formatet er dybt patriarkalsk og forældet, og så kan det godt være, at der omvendt også er 18 mænd, der skal konkurrere om en kvinde i 'Bachelorette'. Det ændrer ikke på, at det er mærkværdigt, når man gør en kærlighedsrelation til en konkurrence,« siger hun til DR.

Hun forklarer, at den amerikanske udgave af programmet gennem årene har høstet rigeligt med kritik for manglende diversitet, da deltagerne oftest har været hvide og heteroseksuelle.

Patrick Tully, der er psykoterapeut og registreret parterapeut, har til mediet Insider i 2019 kaldt konceptet for urealistisk og skadeligt.

»'The Bachelor' og lignende programmer præsenterer en idealiseret måde at leve på, hvor manden bestemmer, hvem der må være sammen med ham. På den måde kan seerne måske få den idé, at det er mændene, der træffer beslutningerne i parforholdet. Dynamikkerne i et usundt parforhold er der fra starten af,« forklarer han.

For dem, der måske ikke lige er helt inde i 'Bachelor', foregår der i hvert afsnit en såkaldt roseceremoni, hvor bacheloren tilbyder en rose til de kvinder, han gerne vil lære bedre at kende. Hvis følelserne er gengældt, kan kvinderne vælge at tage imod rosen.

Netop dette faktum gør, at TV 2 ikke kan genkende Lene Bulls kritik af formatet.

Indholdschefen på TV 2 Zulu og TV 2 Play, Sune Roland, peger på, at kvinderne, der er med i programmet, har »masser af power« til at sige 'ja' eller 'nej' til rosen, og han udelukker da heller ikke, at TV 2 på et tidspunkt vender formatet om, så det er en kvinde, der i fokus.