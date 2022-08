Lyt til artiklen

Den følsomme, nordfynske landmand, Leif Olsen, modtog 42 breve fra interesserede kvinder under sin medvirken i den niende sæson af TV 2-programmet ‘Landmand søger kærlighed’, der havde premiere tirsdag.

De 42 interesserede kvinder skulle reduceres til fem, som derefter skulle medvirke i et speeddating-arrangement på Bogense havn. Det var til speeddatingen, at Leif Olsen skulle møde kvinderne for første gang, men sådan skulle det ikke gå.

For ifølge Billed-Bladet tog fritidslandmanden et smugkig på kvinderne, da de stod og snakkede sammen på havnen inden speeddaten startede.

»Jeg stod også og kiggede lidt rundt om hjørnerne for at kigge dem lidt mere ud. Det vidste jeg godt, at det måtte jeg nok ikke,« fortæller den følsomme landmand fra Fyn til vært Lene Beier i ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’.

Og det er altså et brud på reglerne, hvilket en noget overrasket Lene Beier også bekræfter ham i.

Leif Olsen på 58 år er fritidslandmand på sin gård, der ligger på Nordfyn. Han har 16 kødkvæg, en græsproduktion og så har han også en mindre æbleplantage.

Leif Olsen savner tosomheden, og på talrige opfordringer har han nu valgt at medvirke i TV 2-programmet.