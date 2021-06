Den amerikanske tv-vært Conan O'Brien har afholdt sit sidste talkshow.

Han afslutter efter 28 år både bag og foran skærmen.

»Det er svært at tro, og det er svært at sige, at det her er vores sidste show,« sagde han foran publikummet i Los Angeles ifølge The Hollywood Reporter.

O'Brien startede som forfatter på 'Saturday Night Live' og har sidenhen lavet manuskript til 'The Simpsons' samt været vært på 'Late Night', 'The Tonight Show' og 'Conan'. Sidstnævnte i de seneste 11 år.

Han har gennem årene været nomineret til 71 priser for sine evner som vært og forfatter.

Siden i torsdags, hvor sidste episode af hans talkshow blev sendt, har lykkeønskninger haglet ned fra prominente navne.

Komiker Bill Burr, skuespillerne Lauren Lapkus og Josh Gad er nogle af dem, der hylder den afgået tv-vært. Sidstnævnte skriver på sin Twitter:

»Der er få, der er sikret en plads i comedys Hall of Fame, men Conan O'Brien er en af dem, der har regeret og er lykkedes med alle de komiske bestræbelser, han har sat sig for at opnå. Selvom hans tid som vært er nået sin ende, er jeg sikker på, vi stadig har det bedste i vente. Masser af kærlighed.«

Huge congrats to @ConanOBrien @TeamCoco !! Conan O’Brien is always so funny, so kind, and so beyond brilliant to share time with. Maybe that’s because he’s so funny, so kind, and so brilliant. And he’s just getting started! pic.twitter.com/1qBCjD361m — bob saget (@bobsaget) June 24, 2021

I 2016 havde Conan O'Brien blandt andet besøg af danske Lukas Graham i sit talkshow.

Han fortsætter karrieren med et ugentlig program på HBO Max. Derudover har han sin podcast.