En af Hollywoods mest legendariske instruktører melder sig klar til at stikke en alvorlig kæp i hjulet på fremadstormende Netflix.

Faktisk er Steven Spielberg så træt af, at Netflix-filmen ’Roma’ fik 10 Oscar-nomineringer, at han vil føre kampagne for, at Netflix helt bliver ekskluderet fra Oscar-uddelingerne. Og det lader Netflix ikke gå ubemærket hen.

Spielbergs kritiske holdning til Netflix blev luftet af en af hans talsmænd i et interview med Indiewire.

»Steven har stærke holdninger til forskellen på streaming- og biograf-sitationen. Han bliver glad, hvis andre vil være med i hans kampagne,« lød det fra talsmanden.

Med kampagne menes helt konkret, at Spielberg ved et kommende møde i Oscar-akademiet, som han er medlem af, vil gøre sig til bannerfører for, at Netflix-produktioner fremover må nøjes med at kæmpe med om tv-priserne ved Emmy-uddelingen – og altså ekskluderes fra at kunne vinde Oscar-statuetter.

Holdningen er ikke ny blandt filminstruktører, men da den kom fra en tredobbelt oscarvinder med film som Saving Private Ryan og Schindlers List på c.v.’et, var det pludselig noget, Netflix ikke kunne sidde overhørigt.

De svarede på kritikken i et tweet:

’Vi elsker biografer. Her er nogle ting, vi også elsker: Adgang for mennesker, der ikke har råd til eller ikke bor i en by med biografer. At alle kan nyde en premiere samtidig. At give filmskabere flere muligheder for at dele deres kunst’, skrev Netflix blandt andet i tweetet.

Mener du, at Netflix-film bør kunne modtage en Oscar, selvom de kun vises i biografen i kort tid?

Hvad det helt konkret er, der gør Steven Spielberg så stor en modstander af Netflix-film til Oscar-uddelingen, står ikke klart.

Han gav dog selv en lille indikation, da han i februar talte med Variety. Her understregede han, at han elsker tv-produktioner, men:

»Jeg håber, at vi alle kan blive ved med at tro på, at de største bidrag, vi som filmskabere kan give publikum, er film-oplevelser i biografen,« sagde Spielberg.

Den klassiske kritik af Netflix er da også gået på, at deres film ikke bliver vist i biograferne. Det er Netflix så begyndt at gøre i meget korte vinduer på en til to uger – og det har altså udløst en adgangsbillet til diverse prisuddelinger.

Det skal dog stoppe, hvis det står til Steven Spielberg.

Meldingen har vakt stor debat blandt skuespillere og instruktører på sociale medier.

Instruktøren Ava DuVernay, som blev nomineret til en Oscar for sin dokumentarfilm ’13th’ i 2017, er en af dem, som har talt Spielberg imod. I et tweet, hvor hun vedhæfter en artikel om Spielbergs kampagne, skriver hun blandt andet:

'Jeg håber, hvis det her rigtigt, at I (Oscar-akademiet, red.), vil oplæse udtalelser fra instruktører som mig, der har en anden holdning'.