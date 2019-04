Der er ingen tvivl om, at Lea ærgrer sig over, at hun ikke havnede i den anden gruppe, da hun mener, at udfaldet så havde været anderledes.

I aftenens afsnit ‘Paradise Hotel’ tydede alt på, at det enten ville blive Anne eller Cecilie, der skulle forlade ‘Paradise Hotel’. Sådan blev det dog ikke, for Anne valgte i sidste øjeblik at stille sig bagved Teitur fremfor Mike, og Teitur valgte at sende Lea ud af hotellet.

Teiturs begrundelsen var, at han ikke turde stole på Lea på grund af det tætte venskab med Klara, der stod i den anden gruppe, og han havde fået resten af sin egen gruppe til at støtte ham op omkring beslutningen.

Lea følte sig til gengæld godt og grundigt snydt af gruppen:

»Jeg havde det rigtig forfærdeligt med at skulle forlade ‘Paradise Hotel’. Det var alt for tidligt, og jeg nåede slet ikke at vise folk, hvad jeg har at byde på som person. Spillet handler selvfølgelig om taktik, men det omhandler også held i forhold til, hvilken gruppe man lander i. Jeg stod i en gruppe med nogle mennesker, som ikke forstod mig eller accepterede den person, jeg er. Derfor var det svært for mig, og jeg følte hele tiden, at jeg skulle bevise mit værd. Kemien var der på ingen måde mellem mig og Teitur, men jeg talte meget med Camilla og Sara, og derfor troede jeg, at de ville bakke mig op. Jeg valgte at stille mig ved Teitur, fordi jeg så det som den bedste mulighed for overlevelse, men han fik mig manipuleret – tillykke til ham,« lyder der fra Lea.

»Jeg tror, at min position ville have være helt anderledes, hvis jeg havde været i den anden gruppe. Daniel og jeg talte en del taktik på solo, som ikke er kommet med i programmet. Vi havde det rigtig godt sammen, forstod hinandens væremåde, humor osv. Derfor ville der kunne komme en perfekt gruppe ud af Daniel, Klara, Nicolai og mig, men sådan blev det ikke, og jeg kom skævt ind i spillet, hvilket ærgrer mig. Mike kunne muligvis også have været en mulighed for mig, men jeg følte at det ville være et usikkert grundlag for mig,« fortsætter Lea og tilføjer:

»Jeg har været mig selv, sød og godhjertet, andet har jeg ikke kunne gøre. Anne passede langt bedre ind i den anden gruppe, mens jeg ville spille sammen med Klara, da vi havde det bedste venskab. Det blev slet ikke vist på tv, hvilket vi begge var skuffede og overraskede over. Hun vil være en veninde for livet, og det gør, at det har været det hele værd. Jeg ved, at jeg ville gøre ‘Paradise Hotel’ til et langt mere grineren program, men det må jeg jo vise i et andet tv-program. Hvis der dukker en mulighed op, er jeg klar. Jeg tror for eksempel, at jeg kunne være god i ‘Divaer i junglen’. Jeg synes også, at dokumentarer, hvor man følger folks hverdag er spændende. «

“Jeg er distræt og sjov”

Lea fortæller desuden, at hun er ærgerlig over, at deltagerne på hotellet i så høj grad havde brug for at placere hende i en bestemt kasse udfra hendes personlighed.

»På ‘Paradise Hotel’ er synet på, hvordan man er “klog” og “dum”, helt forvrænget. De andre deltagere brugte ordet “blank”, som en fast del af deres ordforråd, hvilket i høj grad viser, at de er uintelligente. Et nuanceret blik er vigtigt for at forstå mig som person, og jeg er hverken blank eller dum, men en distræt og sjov person,« forklarer Lea.

»Dette kender de ikke til, og det er svært at ændre på, tror jeg. Jeg håber, at de næste deltagere i ‘Paradise Hotel’ stopper med at sætte folk i kasser på baggrund af sjove kommentarer og humor,« slår hun fast.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk