»Jeg var på en eller anden måde lettet, da han døde. Fordi det var så besværligt og pinefuldt hele tiden at skulle forholde sig til et menneske, der var så utilregneligt,« fortæller Laura Drasbæk.

I mandagens udgave af 'Til middag hos' viser den 46-årige skuespiller og keramiker rundt i sin lejlighed på Nørrebro.

Og her kan hendes tre kendte gæster ikke undgå at bemærke det fotografi af Laura Drasbæks far, som har fået en central plads i rummet.

For selvom Laura Drasbæk efter eget udsagn 'var vred på ham', så har han også haft 'en sindssyg betydning' for hendes liv.

Laura Drasbæk medvirker i ugens 'Til middag hos' sammen med politiker Rosa Lund, danser Morten Kjeldgaard og MMA-kæmper Nicolas Dalby. Foto: TV3

»Han var sindssygt begavet. Vidste alt om alt, var super spændende, men han kunne ikke finde sin vej, så han var meget utilpasset, og han drak,« fortæller skuespilleren om sin far, som døde for 15 år siden.

»Det var ikke et godt minde for mig.«

Ifølge Laura Drasbæk var faderen en populær herre med masser af vid og potentiale, som han desværre aldrig blev i stand til at forløse. Og for hvert nederlag blev det kun sværere. Og det var hårdt at være i for Laura Drasbæk, som ikke kunne lade være med at diskutere eller forsøge at ruske op i ham for at få ham til at rykke på sine ideer.

Skuespilleren, der for tre år siden påbegyndte en nu succesfuld karriere som keramiker, fik altid at vide af sin far: 'Du er ikke begavet – men du er menneskeligt begavet'. Han lærte hende, at man ikke altid skal have autoritet for lærerne, og hans måde at gebærde sig i livet har haft stor betydning for den, hun er i dag.

Foto: TV3

Alligevel kan hun frygte, at hun får givet noget dårligt videre fra ham til sine to store teenagesønner. Ifølge den enlige mor er de nemlig heller ikke bogligt begavede, men er altid blevet støttet i at følge deres egen styrke i livet.

Nu hvor de er ved at flyve fra reden, er hun dog bange for, at alle dørene lukker sig for dem, og hun ikke formåede at give dem en god start på voksenlivet.

»Jo ældre jeg bliver, jo mere forstår jeg, hvordan det (forholdet til faderen, red.) farver min historie. Og mit valg af mænd, desværre,« siger Laura Drasbæk, der har været gift med skuespilleren Gerard Bidstrup og musiker og kunstner Kasper Eistrup samt dannet par med filminstruktør og stuntmand Lasse Spang Olsen i en årrække.

»Så jeg har set tusind psykologer i mine mange år og er tit endt med at tale om ham,« siger hun om faderen.

