TV 2-værten Lasse Sjørslev er i fantastisk humør, da B.T. fanger ham på telefonen.

Til november skal han nemlig være far igen.

Han venter barn med den 31-årige DR-vært Josephine Høgh.

»Det er skidevildt. Det er så dejligt. Jeg kunne ikke have det bedre, og jeg er mega glad. Det er noget, vi begge har ønsket os,« siger den 47-årige nyhedsvært.

Han vil dog ikke afsløre, hvordan de fejrede nyheden, men fortæller, at den kommende mor har det godt. Hun har lige nu travlt som EM-vært på DR.

»Vi er meget glade, og Josephine arbejder jo på højtryk i øjeblikket, men har det rigtig godt. Hun har ikke haft det skidt eller noget. Det er jo det vigtigste,« siger han.

Det er ikke første gang, at Lasse Sjørslev bliver far. Han har allerede Liva på 15 år og Bertram på 19 år.

»Det synes jeg er mega dejligt. Det er jo en gave at få lov til det igen. Og jeg har to halvvoksne børn, der er meget kærlige, så de er også rigtig glade. Vi bliver én stor familie,« siger han.

Det er bestemt heller ikke utænkeligt, at TV 2-værten vil tage barsel, når den lille ny kommer.

De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Her med Josephines far, Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Her med Josephines far, Lars Høgh. Foto: Bax Lindhardt

»Ja, det tænker jeg. Men det er ikke noget, jeg har snakket med min arbejdsplads om. Det skal jeg nok lige gøre først,« siger han og griner.

Lasse Sjørslev og Josephine Høgh blev gift i december 2019, og kort efter lukkede verden ned på grund af covid-19.

Derfor har de aldrig været på bryllupsrejse – og nu bliver det nok også lidt sværere.

»Det bliver hvert fald ikke uden barnet, kan man sige. Men det gør ikke spor. Vi er lykkelige,« siger han.

Der bliver rigelig plads til den lille ny. I foråret 2020 købte parret en fireværelses lejlighed på 134 kvadratmeter i Værnedamskvarteret på Frederiksberg,

Parret betalte 7.250.000 kroner for den.