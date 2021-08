»Det er cirka 25 procent af de aftaler, vi giver håndslag på i Løvens Hule, som ikke bliver til noget,« fortæller Jesper Buch.

Det gør han i opfølgningsprogrammet 'Løvens Hule – velkommen til virkeligheden', der onsdag har premiere på DR.

For når kameraerne slukkes i 'Løvens Hule', starter den såkaldte due diligence-process, som er en undersøgelse af den pågældende virksomhed, inden underskriften sættes.

Her skal Løverne tjekke op på, hvorvidt de tal og fakta, de er blevet præsenteret for i hulen, passer – og om der er kemi med den pågældende iværksætter.

Christian Arnstedt har været en del af løvehulen siden 2020. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Og ikke alle slipper gennem dét nåleøje. En af dem, der blev vraget i due diligence-processen, efter at have fået investeringer fra både Jesper Buch og Christian Arnstedt i programmet, var Lasse Søkilde, der driver virksomheden Bold.

»De havde kigget lidt på tallene og havde svært ved at se, hvordan det kunne blive en stor forretning – og så valgte min partner Adrian at trække sig, så det var en kombination af de ting,« fortæller Lasse Søkilde til B.T.

Drengene bag Bold, der dengang talte både Lasse Søkilde og Adrian Valentin, blev nemlig spurgt ind til, om de var 'all in' eller 'all out'. Med Løvernes skepsis i baghovedet tog Adrian Valentin beslutningen om at trække sig. Så nu stod Lasse altså helt alene med virksomheden – med hverken Løver eller partner i behold.

Men Lasse Søkilde var 'all in', og han giver ikke sådan op.

Lasse Søkilde, der driver virksomheden Bold.

»Lasse accepterer ikke et nej,« fortæller Jesper Buch i programmet.

Han valgte nemlig at troppe op på Jesper Buchs adresse. Uanmeldt, vel at mærke. Gennemblødt, med en kasse Bold under armen, ventede han på, at Løven kom hjem. Fuld af nerver.

»Det var grænseoverskridende. Jeg var selvfølgelig meget nervøs, men jeg havde det lidt sådan: 'Jeg har alt at vinde og intet at tabe' – de havde jo alligevel trukket sig, så jeg kunne lige så godt give den et sidste skud,« forklarer han til B.T.

»Har du lige fem minutter?« spurgte han den garvede løve. »Hvad siger man så? Så siger man selvfølgelig ja,« siger Jesper Buch i programmet.

De fem minutter blev dog til en snak på flere timer om, hvad der skulle til for at løfte Bold.

»Så sagde han, at han ville ringe til Christian og prøve at få ham med også. Samme aften skrev de, at de var klar til at høre mere om, hvordan jeg havde tænkt mig at løse det,« fortæller han.

Ifølge Lasse Søkilde var det da også hans gåpåmod og dét, at han ikke tog et nej for et nej, der omvendte Løverne.

»Han har kæmpet meget for det her partnerskab,« siger Jesper Buch.

Jesper Buch fotograferet i sit hjem på Frederiksberg. Foto: Mathias Svold

»Han er vedholdende, hvilket er vigtigt i iværksætteri.«.

Og det må man sige, han er.

Lasse Søkilde havde nemlig også været på besøg i 'Løvens Hule' i den forrige sæson, hvor han altså fik afslag fra løveflokken. Men han tager som bekendt ikke et nej for et nej, så året efter tog han chancen igen – denne gang med held i sprøjten.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Buch, men det er ikke lykkedes.