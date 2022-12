Lyt til artiklen

Det var et chok, da DR tidligere onsdag meddelte, at man nu ville droppe det ikoniske Disney Sjov efter 31 år.

En fredagstradition for mange slutter til januar og skal erstattes med det nye program 'FredagsTamTam'.

Manden bag mange af de ikoniske stemmer: Pumba, Georg Gearløs og Grisling, Lars Thiesgaard, er heller ikke tvivl om, hvem han tror, der rammes hårdest af dagens udmelding.

»Dem jeg tror bliver hårdest ramt – og det kan jeg godt forstå – er forældregenerationen,« siger stemmeskuespilleren til B.T. og fortsætter:

»De har selv set nogle af de her serier som 'Bubbibjørnene' og de har nu selv børn, som de ser det med.«

Allerede lige efter udmeldingen havde beslutningen også fået et væld af reaktioner.

Mange seere raser nemlig over beslutningen, og takkede blandt andet Danmarks Radio for 'at ødelægge en mangeårig tradition'.

Og netop tradition mener Lars Thiesgaard også, at flere familier forbinder Disney Sjov med.

»Det er jo blevet en tradition lidt ligesom Disney's Juleshow, hvis ikke man ser, det er det ikke jul. Og på samme måde tror jeg også Disney Sjov er blevet for mange: 'Det er ikke rigtig fredag, hvis ikke vi ser Disney Sjov'.«

Lars Thiesgaard har lagt stemme til flere af Disney's karakterer, heriblandt Pumba, Grislingen og Georg Gearløs. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lars Thiesgaard har lagt stemme til flere af Disney's karakterer, heriblandt Pumba, Grislingen og Georg Gearløs. Foto: Nils Meilvang

Den 63-årige skuespiller har været med fra Disney Sjovs spæde start i Danmark tilbage i 1991.

Her var han både med til at oversætte, instruere og finde stemmer til mange af Disney-karaktererne. Flere af dem har han også selv lagt stemme til.

Derfor kan dagens udmelding også vendes rundt og ses som noget positivt, at Disney Sjov har kørt i så mange år, lyder det fra Lars Thiesgaard.

Han glæder sig til at følge med i det nye format.

»Personligt glæder jeg mig, vi har to plejebørn her i huset, vi skal helt klart se det, og jeg glæder mig også til at se det,« siger han og fortsætter:

»Det bliver spændende, om det kan samle i stuerne. Hvis børnene sidder og ser det nye 'FredagsTamTam', og de synes, det er sjovt og spændende – så vil det jo blive det nye,« slutter Lars Thiesgaard af med.