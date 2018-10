49-årige Lars fra Vissenbjerg har store økonomiske kvaler. Han har taget kviklån på kviklån og er endt i en ond spiral.

Derfor har han tilkaldt eksperterne fra 'Luksusfælden', der skal hjælpe ham med at få økonomien på fode igen.

Programmet starter dog et helt andet sted. Lars fortæller om sin store passion for ost, og at han snildt kan spise fire kilo på en måned, når han har råd til det.

Et forbrug, som ingen af eksperterne har set før.

Men de skal have styr på en række af Lars' dårlige vaner, hvis det skal lykkes dem at hjælpe ham. Her er osten langtfra det største problem, selvom det koster ham 8.000 kroner om året.

Lars bruger nemlig mange penge på mad og diverse. Sammenlagt 15.400 kroner om måneden. Med en gennemsnitlig indtægt på 23.500 kroner har han alligevel formået at bruge sammenlagt 44.100 kroner om måneden i gennemsnit.

Pengene er brugt på hans børn, fornøjelser, elektronik, fastfood, cigaretter mv.

Han har en gæld på 613.000 kroner i ren forbrugs- og kviklån.

Lars, der er lastbilchauffør, tog et kviklån på 70.000 kroner for to år siden.

Han har sidenhen taget syv kviklån for at betale af på det første, og lånet har kostet ham 428.000 kroner, da eksperterne besøger ham.

Han har også været nødt til at låne penge af kæresten til mad og diesel til bilen. En 12 år gammel bil, som har kostet ham 50.000 kroner i reparationer på et års tid.

