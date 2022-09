Lyt til artiklen

Det blev en brat afslutning for den tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen i seneste sæson af TV 2-programmet 'Korpset'.

I tredje program får den iltre håndboldspiller fortalt, at han ikke længere kan forsætte i programmet.

Instruktørerne mener nemlig ikke, at hans udvikling går hurtigt nok.

Lars Rasmusen gør sig da også uheldigt bemærket i de første to programmer, hvor han får flere vredesudbrud og råber, at han 'kunne slå nogen ihjel'.

Den sidste dråbe bliver ifølge instruktørerne, da Lars Rasmussen vælger at svare tilbage, da de spørger ham, hvorfor han står bag en anden rygsæk end sin egen.

Her svarer den tidligere håndboldspiller, at 'det jo ville være dumt ikke at stå bag sin egen' - selvom han ikke gør det.

»Der kulminerer det,« lyder det fra instruktørerne.

Ifølge dem er det et tegn på, at Lars Rasmussens stressniveau ikke falder – men stiger og stiger.

»Ud fra hvad vi har set nu, så slutter turen for dig nu. Så jeg skal bede om dit nummer,« lyder det.

Til Lars Rasmussen lyder beskeden i programmet, at det er hans 'manglende evne til at holde fokus', der gør, at han ikke kan fortsætte.

Samtidig har han problemer med at bevare fatningen og mangler koncentration.

»Vi har behov for at se en udvikling, og den ser vi ikke,« lyder det.

I programmet svarer Lars Rasmussen, at han er meget ked af, at turen slutter for ham.

Du kan se 'Korpset' på TV 2 og TV 2 Play.