Skuespillerparret Lars Mikkelsen og Anette Støvelbæks søn Lue Støvelbæk er en af de nye ansigter i den kommende sæson af Badehotellet.

Det 23-årige skuespillertalent har et halvt år tilbage på teaterskolen i Odense og gik sidste år til casting på TV 2’s populære serie, uden forældrene vidste det.

»Det er jo en lang castingproces, og det var først langt henne i forløbet, at jeg fik at vide, at han måske skulle spille min søn i Badehotellet,« fortæller Anette Støvelbæk, der altså i sjette sæson af Badehotellet kommer til at spille mor til sin ”rigtige” søn.

»Vi snakkede selvfølgelig derhjemme om det og blev enige om, at det ikke var noget problem. Det har faktisk været en kæmpestor gave at arbejde med Lue og vist sig at være helt ukompliceret og meget lærerigt,« lyder det fra den stolte mor.

Anette Støvelbæk og Lue Støvelbæk

Hovedpersonen selv fortæller også smilende, at det har været overvældende og sjovt at komme med i Badehotellet.

»Jeg er virkelig beæret over at få lov til at være med,« lyder det fra Lue Støvelbæk, der i efteråret kort spillede over for sin far i DR’s Herrens veje.

»Ja, det er blevet meget familiært. Men for mig er det bare sjovt og ligesom at have en medspiller, man kender rigtig godt. Det er faktisk ret fedt at have nogen, man kan tale med sin rolle om,« forklarer han.

Lue Støvelbæk fortæller, at han nærmest er vokset op på teatret, og derfor har det altid været naturligt for ham at spille skuespil, og han var tidligt med i små forestillinger.

Mor og søn på arbejde sammen.

»Selvfølgelig har jeg overvejet at gå andre veje. Det er jo en svær branche, hvor der ikke er job til alle. Tidligere ville jeg gerne være arkæolog, fordi jeg syntes, Indiana Jones var sej. Jeg var også vild med astrologi, men nu endte det med skuespil.«

Anette Støvelbæk fortæller, at de selvfølgelig har haft en snak med deres søn om at gå i sine kendte forældres fodspor.

»Der kan være et andet fokus på børn, der er børn af skuespillere, og vi har snakket om, at det er vigtigt, at han er sig selv. Ret tidligt kunne vi så også se, at det faldt ham ret naturligt, og nu bruger vi i stedet hinanden til at spørge hinanden til råds om ting.«

Når Lue Støvelbæk er færdig med teaterskolen til sommer, håber han naturligvis for alvor at komme i gang med arbejdet som skuespiller. I første omgang venter der et job på københavner-teatret Aveny-T til september.

Lue Støvelbæk spiller i Badehotellet Fru Frighs søn Leslie Frigh.

»Der er nogle ting i støbeskeen,« smiler han.

På sit cv kan han udover Herrens veje og den kommende sæson af Badehotellet også skrive bi- og statistroller i titler som Borgen, Bankerot og The Rain. Derudover har han lagt stemme til hovedrollen Miles Morales i den aktuelle Spiderman-tegnefilm Spiderman – Into The Spider-Verse.

Om hvorfor han hedder Støvelbæk og ikke Mikkelsen til efternavn, forklarer han:

»Al respekt til alle, der hedder Mikkelsen, men Støvelbæk er bare mere…Ej, haha. Det betød meget for min morfar. Det er en slægt, vi gerne vil føre videre. Så har jeg taget Dittman fra min fars side til mellemnavn for også at få min far med.«