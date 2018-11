Lars Mikkelsen vinder prestigefyldt tv-pris for præsterolle. 'Fuldstændig surrealistisk', siger han selv om prisen.



Den danske skuespiller Lars Mikkelsen har natten til tirsdag vundet en international Emmy for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i DR's tv-serie 'Herrens Veje'.

Lars Mikkelsen var nomineret til den fornemme tv-pris sammen med skuespillere fra Brasilien, Canada og Tyrkiet.

»Det virker fuldstændig surrealistisk det her. Der var så mange stærke optrædener fra de andre nominerede,« siger den 54-årige skuespiller om prisen i en pressemeddelelse fra DR.

Han vandt prisen for bedste mandlige skuespiller foran Julio Andrade fra Brasilien, Billy Campbell fra Canada og Tolga Saritas fra Tyrkiet.

Ifølge Lars Mikkelsen viser prisen, at Danmark stadig er med helt fremme i verdenseliten, når det gælder dramaserier.

»I Danmark har vi i mange år været frontløbere på drama, og denne pris sætter streg under, at man stadig kan regne med os.«

»Jeg er så glad og beæret,« lyder det fra den danske skuespiller.

I 'Herrens Veje' spiller han den dominerende præst og patriark Johannes Krogh. Han er gift med Elisabeth, som spilles af Ann Eleonora Jørgensen.

Tidligere har de danske skuespillere Sofie Gråbøl og Sidse Babett Knudsen været nomineret til en Emmy i kategorien bedste kvindelige skuespiller for deres roller i henholdsvis 'Forbrydelsen' og 'Borgen'. Dog uden at vinde.

Nattens pris til 54-årige Mikkelsen kommer på et tidspunkt, hvor skuespilleren, der længe har været et velkendt navn i Danmark, for alvor også har fået succes i udlandet.

I særlig grad med rollen som russisk præsident i den store Netflix-succes 'House of Cards'. En rolle, som han siden 2015 har portrætteret i ti afsnit fordelt på sæson tre, fire og fem.

Inden da var Mikkelsen blandt andet med i flere store DR-dramaer tilbage i 00'erne. Heriblandt 'Rejseholdet', 'Edderkoppen', 'Nikolaj og Julie', 'Krøniken' og 'Forbrydelsen'.

De seneste år har han også medvirket i danske film som 'Vinterbrødre', 'Der kommer en dag' og '9. april'.

Det var også Lars Mikkelsen, der i 2017 guidede seerne gennem DR's dokumentarfortælling 'Historien om Danmark'.

'Herrens Veje' er en dramaserie om det moderne menneskes tro og tvivl. Historien er fortalt igennem en dansk præstefamilie anno 2017 og handler om fædre og sønner, om forventninger, kærlighed og konflikter i en familie, hvor de hver især udfordres i deres personlige tro.

Lars Mikkelsen blev uddannet som skuespiller fra Statens Teaterskole i 1995. Han blev efterfølgende tilknyttet Det Kongelige Teater.

DR, der står bag 'Herrens Veje', har tidligere haft stor succes ved de prestigefulde Emmy-shows.

22 gange er DR-serier blevet nomineret til prisen for årets serie.

Fire gange har en DR-serie vundet. 'Livvagterne' i 2009, 'Ørnen' i 2005, 'Nikolaj og Julie' i 2003 og 'Rejseholdet' i 2002.

