Mange mennesker har en uheldig historie med snaps, og det gælder også Danmarks tidligere statsminister.

Lars Løkke Rasmussen fortæller, hvordan han i sine dage i Venstres Ungsom havde en lidt for festlig aften, som bød på alt for meget snaps og et ømt baghoved.

I podcasten 'Lund og Løkke', som Lars Løkke Rasmussen laver med Anders Lund Madsen, og som man kan høre på Talk Town, fortæller han om en aften med nogle færinge og en flaske snaps.

Færingerne skulle hjem, og der var afskedsfrokost i Aarhus.

Og Lars Løkke Rasmussen fik en over tørsten og endte med at slå sig selv ud.

»Så fik vi den der frokost, og jeg købte en flaske snaps, jeg var VU's formand, og så købte ham færingen en flaske snaps, og bom bom, og til sidst fik jeg alt for meget snaps,« lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

»Og så kommer jeg ind, jeg har været på toilettet, og så sætter jeg mig ned, og i det jeg sætter mig ned, og i det jeg læner mig tilbage, så slår jeg baghovedet ind i væggen, og så kan jeg ikke huske mere.«

Han fortæller sin medvært, journalisten Anders Lund Madsen, at han fuldstændig slår sig selv ud, og da han vågner senere, ved han ikke, hvor han er.

Den unge formand befinder sig i et helt mørkt lokale. Forvirret får han famlet sig hen til en lyskontakt og ud af værelset, og så befinder han sig i et helt hvidt lokale møbleret med hvide møbler.

Og der troede Lars Løkke Rasmussen først, at han var kommet i himmelen. Efter at have samlet sig selv lidt, kommer han dog på andre tanker, og får fundet ud af at vende næsen den rigtige retning hjemad.

Han er alene det fremmede sted, men finder nogle papirer, hvor der er en adresse, og så bestiller han en taxa.

Det viser sig senere, afslører han i podcasten, at han er hos en god ven, som har sørget for et sikkert sted, hvor Rasmussen kunne vågne op. Hør resten af podcasten her.