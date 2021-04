»Overvejelserne var da mange og tunge. Da jeg fik tilbuddet om at komme med, ramte det på et rigtigt tidspunkt. Eksistentiel krise lyder lidt tungt, men jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var i gang med noget, der pludselig sluttede.«

Forhenværende statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen overraskede, da han tidligere på årets sprang ud som kommende realitystjerne som en del af castet til tredje sæson af Kanal 5-programmet 'Over Atlanten'.

Selv bryder han sig ikke om prædikatet 'realitystjerne', siger han til B.T.

Men det er nu mest 'stjerne'-delen, der skurrer.

Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen Vis mere Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen

»For det er jo reality, jeg er med i. Det er virkelighed. Jeg tror dog, folk kender mig og ved, jeg også er et seriøst menneske. Så jeg kunne godt holde til at tage masken af i tre uger,« siger politikeren om de 21 dage, som sejlturen over Atlanterhavet tog for ham selv, tv-vært Felix Smith, kok Umut Sakarya, OL-svømmer Sarah Bro, bageskribent Ditte Julie Jensen og skuespiller Johannes Nymark.

»Der kommer rigtig mange spændende tv-tilbud, men det her er nok en once in a lifetime-ting. Det er ikke min debut ud i en branche, hvor man nu vil se mig i 'Vild med dans' og sådan noget.«

På årets første dag annoncerede Lars Løkke Rasmussen, at han var færdig med Venstre efter 40 år. Forinden var han blevet presset væk fra formandsposten efter et årti i spidsen for partiet, som han også havde repræsenteret som statsminister to gange, og nu skulle han finde på noget nyt at bruge sit liv på.

Det blev til det måske kommende parti Det Politiske Mødested, hvis store linjer delvist blev tegnet langt ude midt på Atlanterhavet.

Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Foto: Discovery Networks Danmark

»Det er klart, jeg brugte tiden til at finde svaret på det spørgsmål, jeg har tumlet med i lang tid, inden jeg tog af sted, og som jeg delvis tumler med endnu. 'Hvad skal jeg i forhold til mit politiske liv?'« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Det kunne alle jo se: Jeg havde et folketingsvalg med mandatfremgang, og Venstre havde størst fremgang af alle partier – og pludselig er man ikke formand længere. Hvad skal man så med sit liv?«

Lars Løkke Rasmussen erkender, at det nok havde været mest hensigtsmæssigt at rense hovedet alene uden kamera. Men han erkender samtidig, at han aldrig ville få chancen.

»Jeg har altid haft en drøm om, at når jeg var færdig som statsminister, ville jeg købe en christianiacykel, sætte mine hunde op i den og cykle til Gibraltar. Men det er altid nemmere at tænke på end at gennemføre, så da det her tilbud kom, tænkte jeg, at det da smager derhenad,« siger han.

Tidligere statsminister Lars Løkke er en af de seks medvirkende i 'Over Atlanten' på Kanal 5 og Dplay. Foto: Foto: Per Arnesen Vis mere Tidligere statsminister Lars Løkke er en af de seks medvirkende i 'Over Atlanten' på Kanal 5 og Dplay. Foto: Foto: Per Arnesen

»Var jeg selv cyklet tværs gennem Amerika eller taget til Spanien for at gå Caminoen, så havde jeg jo været online hele tiden. Jeg havde siddet og tjekket sms'er og mail, hver gang jeg kom til en kro for at spise frokost, så det var absolut fedt, at strømmen blev taget, så jeg ikke kunne følge med i, hvad de siger på News, hvordan den nyeste meningsmåling lyder, eller hvornår det næste telegram kommer.«

Om han også brugte de 21 dage på at hverve sine meddeltagere til sit politiske mødested, afviser han med et smil at besvare.

»Nu er der jo GDPR-regler, så det kan jeg ikke komme ind på.«

'Over Atlanten' har premiere søndag 11. april på Kanal 5 og discovery+.