Selv om Lars Lilholt har passeret pensionsalderen, har han tydeligvis ikke i sinde at smække benene op og læne sig tilbage.

Veteranmusikeren tager nemlig en ny udfordring op og giver sig i kast med skuespil.

68-årige Lars Lilholt skal portrættere den nye figur Claus i anden sæson af 'Minkavlerne.'

Den første sæson af den danske komedieserie blev sendt i 2019. Og til trods for coronapandemien og aflivningen af landets mink har man altså valgt at fortsætte optagelserne til 'Minkavlerne'.

I "Minkavlerne" skal Lars Lilholt blandt andre spille sammen med Bodil Jørgensen.

Her har den garvede 'Kald det kærlighed'-sanger arbejdet sammen med kendte skuespillere som Niels Hausgaard, Kirsten Lehfeldt, Bodil Jørgensen og Frank Hvam.

Lars Lilholt udtalte sidste år til Ritzau, at coronakrisen er en økonomisk katastrofe for ham.

Derfor har han under pandemien været ude som solist og blandt andet spillet til bryllupper – noget, han ellers aldrig har gjort før – men der skal jo brød på bordet, som han siger.

Og nu kommer vi altså til at se ham i endnu en ny ramme, når han medvirker i 'Minkavlerne'.

I den nye sæson er minkavlerfamilien i det nordjyske endnu en gang er tvunget til at stå sammen for at sikre farmens fremtid.

Gerda og Nillers gård er nemlig fortsat i store økonomiske problemer, og der skal kreative løsninger til, hvis familiens gård ikke skal ende på tvangsauktion.

Sæson 2 af 'Minkavlerne', som kan ses på TV 2 Zulu fra mandag 12. april.