Hertil og ikke længere.

Håndboldspilleren Lars Krogh Jeppesen nåede kun at danse to danse – plus en omdans – før hans eventyr i 'Vild med dans' sluttede.

Fredag aften blev han nemlig dansekonkurrencens første taber, da han og hans partner Malene Østergaard blev smidt ud som de første i år.

»Det var ikke planen. Hele målsætningen var at kaste sig ud på dybt vand og se, om man kunne blive bedre hurtigt, og det var jeg ikke god nok til, hvilket er træls, men jeg gjorde, hvad jeg kunne, og det rakte ikke,« siger Lars Krogh Jeppesen.

Han ligger dog ikke og græder snot over den manglende succes i programmet, fortæller han.

»Det er bare et underholdningsprogram, så jeg har det ganske fint, men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke gerne ville have været videre.«

Hvad gik galt?

»Jamen jeg er åbenbart bare ikke bedre til at danse. Jeg havde håbet, jeg kunne nå at lære det, men det kunne jeg åbenbart ikke. Indlæringskurven var stejlere end forventet, og sådan er det.«

Hvad har den største udfordring været?

»Det har helt sikkert været at få det til at se godt ud, når man er to meter høj og valser rundt. »

Fortryder du din deltagelse, nu hvor du ryger ud som den første?

»Nej, det gør jeg ikke, men det er klart, at hvis man liner alle 12 par op og spørger os, hvad vi helst vil undgå, så er det da at ryge ud som nummer ét, der er svaret, så jeg er da vildt træt af, at det bliver mig.«

Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard var i omdans med biologen Vicky Knudsen og hendes partner Martin Parnov Reichhardt, men sidstnævnte trak altså det længste strå og kunne dermed glæde sig til, at de atter engang får lov til at iføre sig danseskoene, når konkurrencen fortsætter næste fredag.