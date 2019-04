Ingen menneskeliv blev taget under det million-kup, der 11 år senere stadig kaldes danmarkshistoriens største røveri. Men i forbindelse med en ny dokumentar står et vidne frem og fortæller, at der faktisk kom lig på bordet.

Han mistede nemlig sin hund Bella i en ulykke som følge af det velorkestrerede røveri mod Dansk Værdihåndtering i 2008, som 15 personer senere blev dømt for.

Klokken 3.54, søndag den 10. august ringer Lars Lassens telefon. Det er hans kammerat, der har været i byen og har brug for at blive hentet.

Det er intet problem for Lars Lassen, der derfor starter bilen hjemme i Greve, fortæller han i Kanal 5-programmet 'Forbrydelser der rystede DK', der onsdag handler om danmarkshistoriens største røveri.

»Jeg har lige fået min lille ny hundehvalp. En rottweiler på seks måneder. Og Bella hun hopper ind på bagsædet, og der ligger hun på turen ind mod København,« siger Lars Lassen om begyndelsen på den skæbnesvangre morgen.

Samtidig, på Kornmarksvej i Brøndby, ankommer røverne til virksomheden Dansk Værdihåndtering, som står for transport og håndtering af kontanter fra flere af landets butikker, og som ligger inde med flere millioner kroner.

Røveriet er planlagt igennem flere måneder. De kriminelle har har sat kameraer op og spioneret på både Dansk Værdihåndtering og nabovirksomheden Milton.

De har parkeret stjålne lastvogne på alle indfalsveje til både politigården i Albertlund og Dansk Værdihåndtering og sat dem i brand.

Flere store veje blev afspærret af stjålne lastvogne, ligesom der var smidt partisansøm ud på kørebanerne. Denne renovationsvogn blev sat i brand på Vallensbæk Torvevej for at spærre af for politiet.

På vejene har de spredt partisansøm, der skal punktere de politibiler, der slipper forbi de brændende afspærringer.

Imens kører de en 22 tons tung gummiged ind i Milton og brager gennem væggen til Dans Værdihåndtering, hvor det lykkes dem at slæbe af sted med 62 millioner kroner.

Men alt dette er slet ikke sket endnu, da Lars Lassen henter sin kammerat på Hovedbanegården og kører tilbage mod Greve.

»Stemningen er rigtig, rigtig god i bilen, og mens vi drøner mod motorvejen, ligger Bella på bagsædet og snorkbobler. Alt ser fredeligt ud,« siger han i 'Forbrydelser der rystede DK'.

Indtil han kører på et partisansøm.

Hans dæk eksploderer, og samtidig kører en bil op i ham bagfra.

Alt bliver sort, og Lars Lassen vågner op i en hospitalsseng.

»Jeg var bange for det værste. Jeg ser min egen bil i fjernsynet (den totalskadede bil kan ses i nyhederne, red.). Jeg var nødt til at nive mig selv i armen. Sådan som bilen ser ud - det kan ikke passe, jeg ligger her og trækker vejret. Det kan det ikke. Der bryder jeg sammen,« siger Lars Lassen.

Hans ven er mirakuløst sluppet uden mén.

Men hans seks måneder gamle hundehvalp, Bella, har fået fatale skader.

»Hvis en hund kunne græde, så gjorde hun det. Jeg så nogle scanningsbilleder, hvor man kunne se, at alle knoglerne var knust på hende. Så jeg siger ja til, at hun får fred og bliver aflivet. Og hun bliver så lagt til at sove.«

'Forbrydelser der rystede Danmark' kan ses onsdag klokken 21 på Kanal 5.