Lars Hjortshøj er klar til at vise nye sider af sig selv med sin nye tv-serie ’Store Lars’, der ligesom ’Klovn’-universet leger med folks fordomme om de kendte.

»Det er første gang, jeg spiller førsteelsker. Det er også første gang, jeg forsøger mig med erotiske scener. Det kunne jeg altså ikke slippe afsted med som julemand,« griner den 52-årige komiker.

For første gang i sin snart 30 år lange karriere som sjov mand har Lars Hjortshøj skrevet sin egen tv-serie og dermed kunnet give sig selv rollen som førsteelsker på kikset scoretogt.

I ’Store Lars’ spiller de kendte karikerede udgaver sig selv. Lars Hjortshøj er blandt andet gift med Ellen Hillingsø, der er ham utro med en skuespillerkollega.

Jeg kan godt se på jer andre, at den er helt gal, men det har ikke haft den store indflydelse på mig. På den måde var jeg coronaparat. Lars Hjortshøj om den aktuelle corona-lukning af frisørerne

For at komme videre får han hjælp af sin nabo Martin Brygmann, og så kaster han sin kærlighed på Julie Agnete Vang – der leder efter en sæddonor i kampen for at blive alenemor.

»Jeg er spændt på modtagelsen. Komikere har jo en lang tradition med at lave serier med fiktive udgaver af sig selv. Det er sjovt at lege med graden af realisme, men det er selvfølgelig fiktion. Jeg lever knap så dramatisk et liv privat,« fortæller Lars Hjortshøj.

Og nej, selv om mange nok vil tænke ’Klovn’, når de ser ’Store Lars’, så har Casper Christensen og Frank Hvam ikke noget med den nye serie at gøre.

»De har bare heppet fra sidelinjen. Men jeg har en lille hilsen til dem i første afsnit, hvor jeg er klædt ud som hospitalsklovn og siger, ’jeg er jo ikke en rigtig klovn’,« forklarer han og tilføjer:

»Det er en serie, der har været to et halvt år undervejs, og det har været utrolig lærerigt at sidde og skrive og lære at binde en historie sammen over otte afsnit.«

I de første par afsnit dukker der flere kendte ansigter op. Blandt andet Nikolaj Koppel i en usympatisk blærerøvs-udgave.

»Det gjorde han sgu overbevisende, haha. Jeg tror også, de færreste havde forventet at se Camilla Martin sidde og ryge en ordentlig joint. Alle, der har været med, har været utrolig generøse og bare kastet sig ud i det. Det har været fedt.«

Lars Hjortshøj fortæller, at det aldrig var på tale, at hans rigtige hustru, Tina Bilsbo, skulle have været med i serien, til gengæld fik hans søn Oscar en lille rolle.

Tina Bilsbo og Lars Hjortshøj på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tina Bilsbo og Lars Hjortshøj på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

»Han er til daglig i lære som kok, så han har slet ikke ambitioner i den retning, men det var sjovt at have ham med på optagelse en enkelt dag.«

Selv om Lars Hjortshøj efterhånden har lavet en del skuespil, anser han sig stadig selv først og fremmest som standupkomiker.

»Jeg har stor respekt for skuespillerfaget og kan godt mærke, når jeg spiller over for for eksempel Ellen Hillingsø eller som tidligere Iben Hjejle og Camilla Bendix, at de kan noget, som jeg ikke kan.«

’Store Lars’ er som nævnt Lars Hjorthøjs første egenproducerede tv-serie, og nu har komikeren fået blod på tanden efter at skrive mere – især nu hvor hans sædvanlige arbejde som standupkomiker er sat på standby på grund af coronakrisen.

»Jeg savner at stå på scenen, og det kan have lange udsigter til, at vi får lov til det igen, men jeg er ikke gået i panik, selv om ordrebogen er blevet lidt tom. Vi har ligesom alle andre familier bare barrikaderet os, og så er jeg så heldig, at jeg kan arbejde videre hjemme.«

'Store Lars' har premiere på Viaplay og TV3 den 23. april.