For nylig havde Casper Christensen premiere på en ny tv-serie, nu er det Lars Hjortshøjs tur.

Mens vi venter på den kommende film 'Klovn 3', har de to komikere gang i hver sin serie, hvor de ligesom i 'Klovn'-universet spiller en karikeret udgave af sig selv.

Lars Hjortshøjs kommende solo-serie hedder 'Store Lars' og bliver sendt på TV3 og Viaplay.

Da han torsdag aften dukkede op på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Københavns Operahus, kunne han fortælle lidt om sin kommende serie:

»Den kommer til at handle om at søge anerkendelse alle de forkerte steder her i livet og så miste sig selv undervejs. Så er der også en gribende kærlighedsfortælling.«

Han afviser, at man skal se det som et spin-off til 'Klovn'.

»Nej, det ligner på ingen måder 'Klovn'. Det har sit helt eget univers. Den kommer i slutningen af oktober, så I kan godt allerede begynde at glæde jer. Det er en rigtig fin komedieserie, vi har lavet.«

Den kommende tredje 'Klovn'-film, der har fået titlen 'The Final' med understregning af, at det bliver den sidste, har som bekendt også Lars Hjortshøj på rollelisten.

»Vi er i fuld gang. Det har vi været i 14 dage nu med premiere til januar.«

Han vil ikke afsløre så mange detaljer fra filmen, men lover, at der er masser af pinlige momenter.

»Der er stadig et par tabuer, vi ikke har berørt endnu. Det kan I glæde jer til at se i biografen.«

Se interviewet med Lars Hjortshøj i videoen øverst. Her fortæller han også, hvor mange gange han har afvist at være med i 'Kender du typen?'.