Lars Bjødstrup fra 'Den store bagedyst' fortalte kort i premiereafsnittet, at han for et par år siden var ved at miste livet. En voldsom oplevelse, der stadig i dag påvirker den 60-årige amatørbager.

»Det var ret alvorligt,« begynder den 60-årige gymnasielærer sin historie.

»Jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver helt rørt over at tale om det igen,« fortsætter han, da B.T. har ham i telefonen.

Han bor til daglig med sin mand i Nyborg på Fyn. En stor del af hans familie bor derudover i Australien, og derfor rejser han derned så tit, det er muligt.

»I 2017 var jeg faldet under en tenniskamp og havde brækket mit kraveben,« husker Lars Bjødstrup tilbage.

»Vi skulle rejse en uge senere, og da vi sad i flyet, kunne jeg så ikke få mine støttestrømper på.«

Det tager cirka et døgn at flyve til Australien, hvilket kan være hårdt for kroppen. I dette tilfælde gik det ud over Lars Bjødstrups støttestrømpe-løse venstre ben.

»Jeg fik en blodprop i venstre læg, men jeg negligerede det. Jeg har jo hørt om folk, der har fået blodpropper i benene og hæver op og får det ene og det andet, men da jeg ikke havde nogen symptomer, troede jeg bare, at jeg havde forstrakt en muskel.«

Lars fra 'Den store bagedyst'. Foto: DR Vis mere Lars fra 'Den store bagedyst'. Foto: DR

Lars Bjødstrup tænkte altså ikke videre over smerterne i benet under sit familiebesøg, før det var tid til at flyve hjem igen.

»Pludselig får jeg ondt i mit hjerte og mine lunger. Blodproppen var vandret op og havde fordelt sig i begge mine lunger. Jeg skulle have været på et fly fra Sydney til West Australia, der tog fem timer, men det var godt, jeg ikke steg om bord, for så havde jeg ikke overlevet.«

Han blev kørt akut til et hospital i Sydney og lå indlagt med drop i halvandet døgn og måtte efterfølgende tage blodpropopløsende medicin i en uge.

»Det var virkelig voldsomt,« husker han tilbage på oplevelsen, der i dag har fået ham til at ændre mindset.

»Der er virkelig mange ting, der bliver ligegyldige, når man har været ved at dø.«

At medvirke i 'Den store bagedyst' er blandt andet en af de nye udfordringer, Lars Bjødstrup gav sig selv.

Hans far var konditor, men Lars Bjødstrup var som ung ikke interesseret i at gå i sin fars fodspor. I dag er han ikke bleg for at lave kager med inspiration fra sin fars opskrifter.

»Det var sjovt at være med. Jeg kæmpede jo i første program med mine marengs og måtte prøve to gange, før det lykkedes,« fortæller han med et grin.

Han erkender også, at dommerne havde ret i, at hans idolkage, der skulle være en hyldest til sangerinden Grace Jones, ikke sad lige i skabet.

»Jeg havde ikke forberedt mig godt nok, så det blev lidt for abstrakt med den kage, hvilket de havde svært ved at forholde sig til. Jeg var også bange for at ryge i farezonen (til Lars Bjødstrups held blev ingen sendt ud i første program, red.), for de fokuserede meget på, at der var for lidt kage i min kage. Der var for meget mousse, for lidt bund.«

Det er ikke første gang, at Lars Bjødstrup er på tv, men man skal have en virkelig god hukommelse, hvis man skal huske hans sidste optræden.

»Jeg var for mange år siden med i et par TV 2-programmer. Jeg var med i 'Roomservice', og så var jeg med i 'Jeopardy'. I 'Jeopardy' svarede jeg rigtigt på finalespørgsmålet, men jeg havde ikke samlet penge nok sammen til at vinde.«